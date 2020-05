Una residència d'Olesa es manté sense cap positiu ni en interns ni en treballadors

Les plantilles de les quatre residències d'Olesa de Montserrat estan netes de virus. Entre tots els treballadors només s'ha detectat un cas, a la residència Sant Agustí. L'alcalde, Miquel Riera, espera que aquests resultats siguin determinants per a la recuperació de l'estabilitat de les plantilles. Així ho ha destacat l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, a partir de la informació facilitada per les residències a l'Ajuntament. De les proves que s'han fet en els darrers dies destaca la residència Mare de Déu de Montserrat, on no hi ha cap cas positiu ni entre els treballadors ni entre els residents.



Segons dades facilitades per les direccions de les residències a l'Ajuntament d'Olesa, a la residència Santa Oliva, del total de 106 residents que hi havia a l'inici de la crisi sanitària, n'han mort fins ara 26, dels quals 17 amb prova positiva per la Covid-19. Actualment hi ha dos residents ingressats a l'hospital comarcal, i 32 aïllats dins la residència, dels quals 18 han donat positiu en la prova PCR.



A la residència de Sant Agustí, de 24 places, han mort 7 residents, 4 dels quals confirmats per Covid-19. Dels PCR fets als residents, 7 van donar positiu, dels quals 3 han estat traslladats a l'hospital Sagrat Cor de Martorell i 4 més són a la residència en aïllament.



A la residència Nostra Senyora de Montserrat, on s'han fet 59 PCR a residents i 42 PCR a personal, tots negatius, la direcció fa una molt bona valoració dels protocols i pautes d'actuació.



A la residència La Vila, de les proves PCR fetes als 17 residents, una va donar positiu. Aquest resident va ser traslladat a l'hospital Sagrat Cor. Quant al personal, tots els tests han donat negatiu.



Segons les dades fetes públiques pel departament de Salut de la Generalitat, Olesa de Montser-rat té confirmats 162 casos de coronavirus i un total de 332 casos sospitosos. Hi ha hagut 68 morts des de l'inici de la crisi, una xifra que és 3 vegades superior a l'habitual.



Hi ha bones notícies de la situació a l'hospital de Martorell, el de referència a Olesa, perquè s'ha reduït el nombre de casos diaris, però malgrat tot encara hi ha una dedicació molt alta a aquest virus i l'alcalde insisteix en la necessitat de prendre totes les mesures de prevenció per evitar que hi hagi nous contagis.