L'Ajuntament d'Igualada crea un directori de botigues per potenciar el comerç local

L'Ajuntament d'Igualada ha creat un directori amb tot el comerç de la cuitat ordenat per sectors per incentivar el consum a la ciutat a partir d'aquesta eina. La situació per la pandèmia de Covid-19 ha provocat una aturada total per a bona part del comerç local i la represa es preveu amb un lent retorn a l'activitat i a la normalitat.

Arran del confinament, el departament de Comerç de l'Ajuntament d'Igualada ha potenciat el web https://directori.comerçigualada.cat/ amb un directori específic a través del qual l'usuari pot accedir a la informació dels establiments comercials de la ciutat classificats per sectors i, també, per serveis específics especialment adequats per a la situació actual, ja que permet trobar de manera ràpida i senzilla els comerços que estan operatius, els que atenen comandes per whats-app, els que serveixen productes a domicili i els que tenen servei de comerç on-line.

Aquesta informació està disponible a l'adreça, des d'on es pot accedir, també, a un apartat específic amb la guia dels restaurants que actualment estan en servei.

A més d'aquesta iniciativa per dinamitzar l'activitat comercial a la ciutat, l'Ajuntament d'Igualada i els de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena i les diferents associacions de comerciants dels municipis –Igualada Comerç, Mercat Municipal de la Masuca, Nou Centre d'Igualada, Vilanova Comerç, Montbui Comerç i Comerç d'Òdena– s'han aplegat sota la denominació de ConcaComerç, amb l'objectiu de fer front conjunt i acompanyar el comerç local i de proximitat davant l'actual crisi provocada per la Covid-19. Aquesta suma de sinergies ha permès, per exemple, impulsar una campanya de visibilitat que té com a fil conductor el lema «Ara més que mai».