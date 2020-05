Igualada fa de la rambla de Sant Isidre un espai de vianants per ampliar terrasses

L'Ajuntament d'Igualada vol ampliar les terrasses de bars i restaurants allà on sigui possible i posar en marxa de forma progressiva les zones blaves quan s'entri al nivell 1 de desconfinament. També es tancarà la circulació de vehicles a la rambla de Sant Isidre perquè sigui per a vianants i es convertirà la part central en un espai de ter-rasses.

Així ho va explicar ahir l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, que va anunciar algunes de les mesures que es posaran en marxa a la ciutat quan entri a la fase 1 del desconfinament. Va dir que «ateses les limitacions d'aforament, es mirarà de doblar l'espai de terrasses als llocs on sigui possible», de manera que es pugui generar activitat econòmica garantint que es compliran les mesures de seguretat i distàncies entre els clients.

L'alcalde va dir que la rambla de Sant Isidre passarà a ser de vianants de forma indefinida. Només hi podran circular els vehicles per a càrrega i descàrrega –en horari restringit al matí– que abasteixen els establiments comercials i de restauració, a més de vehicles de serveis.

Aquesta reorganització s'inclourà en la nova regulació de les terrasses del conjunt de la ciutat per adaptar-se a la situació d'emergència sanitària. L'alcalde va fer èmfasi que es treballarà per doblar els espais de terrasses de locals i establiments ara que veuran limitat la seva capacitat per les indicacions sanitàries i hauran de garantir la distància física mínima establerta de dos metres entre les taules.

Els establiments que ho desitgin poden sol·licitar a l'Ajuntament incrementar la superfície destinada a la terrassa i incrementar el nombre de taules, sempre respectant la proporció amb la superfície disponible. A més, s'autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració de fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.



Bona evolució a la Conca

Castells es va pronunciar a favor que la comarca pugui passar aviat a la fase 1 de desconfinament perquè considera que la crisi sanitària a la Conca d'Òdena està «sota control».

Així ho indiquen les darreres xifres de mortalitat a la zona facilitades per les funeràries. Des del 29 d'abril al 5 de maig hi ha hagut 15 defuncions, 3 més que en el mateix període de l'any passat. «Estem al nivell de mortalitat biològica que teníem en altres anys», una qüestió que « mirem amb optimisme però cal no relaxar-se», va remarcar, i va recordar que cal mantenir les mesures de seguretat i higiene.