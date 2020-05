L'Hospital d'Igualada aten ara més urgències per traumatismes de gent que surt a fer esport que de Covid

Fa unes setmanes, pràcticament la totalitat d'urgències que entraven a l'Hospital d'Igualada, epicentre del brot de coronavirus més important del país, eren per Covid-19. Ara però, el perfil ha canviat i, la meitat de les urgències són per patologies traumàtiques de gent que surt a fer esport o activitat, mentre que els casos d'urgències per coronavirus s'han reduït fins al 20%. Així ho ha explicat a l'ACN el cap d'urgències del centre, Jordi Monedero, qui ha assegurat que són indicadors habituals abans de la crisi de la covid-19. "Per tant, benvingut siguin perquè això vol dir que recuperem la normalitat", afegeix. El doctor associa els casos al fet que la gent ja pot tornar a fer activitat fora de casa.

Durant les setmanes de confinament més estricte a l'Anoia, les patologies traumàtiques pràcticament havien desaparegut d'urgències. "Fora d'algun avi que queia i es trencava el maluc, gairebé no havíem vist casos de traumes", assegura el cap d'urgències de l'Hospital d'Igualada, Jordi Monedero. Però el primer dia que es va permetre que la gent sortís al carrer, el canvi ja va ser substancial. "Vam tenir casos de fractures de peroné, tíbia, canells", assegura.

Tot i això, encara que les urgències per covid-19 s'han reduït fins al 20%, encara representen el 80% dels ingressos que es fan al centre mèdic.