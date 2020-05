L'Hospital d'Igualada tanca 4 UCI i té poques altes per Covid

L'Hospital d'Igualada té actualment 12 UCI en servei, 4 menys que fa una setmana, en un retorn a la capitat habitual de treball del centre assistencial en l'etapa prèvia a la pandèmia per la Covid-19. De totes maneres, la majoria de llits d'UCI encara s'han dedicat a malats per aquesta infecció. A diferència de l'UCI, a Urgències, la majoria d'atencions són ara traumàtiques i la Covid-19 només afecta un 20% del total.

En la darrera setmana han mort 2 persones a l'hospital a causa del coronavirus, i hi ha hagut 46 casos nous detectats en aquest centre. D'aquests, s'han hospitalitzat 8 persones. Ara, des que es pot sortir algunes hores del dia a fer exercici, han pujat de manera notable les atencions traumatològiques, que han passat davant de les consultes per coronavirus. Dimarts es van ingressar 13 persones per Covid-2, però només 2 van ser ateses a urgències.

El cap d'urgències del centre, Jordi Monedero, que ha assegurat que les dades d'ara ja s'assemblen molt a les que hi podia haver abans del coronavirus. «Per tant, benvingudes siguin perquè això vol dir que recuperem la normalitat», afegeix. El cap d'Urgències associa els casos al fet que la gent ja pot tornar a fer activitat fora de casa.

Durant les setmanes de confinament més estricte a l'Anoia, les patologies traumàtiques pràcticament havien desaparegut d'urgències. «Fora d'algun avi que queia i es trencava el maluc, gairebé no havíem vist casos de traumes», assegura Monedero. Però el primer dia que es va permetre que la gent sortís al carrer, el canvi ja va ser substancial. «Vam tenir casos de fractures de peronè, tíbia, canells», assegura.

Tot i això, encara que les urgències per la Covid-19 s'han reduït fins al 20%, encara representen el 80% dels ingressos que es fan al centre mèdic. Hi ha una millora evident, però no s'ha acabat.