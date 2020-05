Pere Aragonès promet mesures econòmiques especials a la Conca

El vicepresident del Govern Català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va explicar en una trobada amb representants dels sectors empresarials de l'Anoia que «es prendran mesures en l'àmbit econòmic a la Conca d'Òdena atesa la singularitat del territori» i que «d'acord amb les especifitats dels municipis, confinats abans que ningú, caldrà afrontar els greuges amb mesures econòmiques pel territori».

El vicepresident Aragonès va demanar als diferents actors econòmics i empresarials quines són les seves necessitats i va explicar-los que el govern «estudiarà a fons les problemàtiques de la Conca per poder aportar solucions i mesures concretes en l'economia de l'Anoia amb un programa especial de recuperació econòmica». Aragonès va argumentar que «caldrà convertir aquestes dificultats en oportunitats per rellançar l'economia d'Igualada i de la comarca». El cap de files d'ERC Igualada, Enric Conill, que va acompanyar el vicepresident, també va insistir en la necessitat d'aconseguir millorar les comunicacions ferroviàries amb la resta de Catalunya. Finalment en la reunió també es van tractar diverses preocupacions en els àmbits econòmics com el tèxtil, de restauració, digital, turístic i comercial per part dels diferents participants a la reunió. Aragonès es va comprometre a tornar a fer aquesta reunió amb la UEA, Igualada Comerç, TIC Anoia i sindicats en els propers mesos.



ERC vol un consell d'alcaldes

D'altra banda, Esquerra Republicana de l'Anoia exigeix al govern del Consell Comarcal que convoqui el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca, un òrgan que integra a tots els municipis del territori per tal «d'afrontar entre tots, de manera coordinada, i donant veu a tots els municipis en aquest moment d'extrema complexitat». Els republicans expliquen que «a moltes comarques s'ha convocat aquest consell d'alcaldes i alcaldesses amb la voluntat d'escoltar i treballar plegats».