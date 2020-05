Castells dona a l'escola concertada el material que els negava Educació

L'Ajuntament d'Igualada va decidir ahir plantar cara al departament d'Educació i fer una aportació de material de seguretat sanitària a l'escola concertada de la ciutat perquè puguin dur a terme el període de preinscripció amb les condicions adequades. El departament havia anunciat que només faria l'aportació del material per les escoles públiques. Al vespre, el conseller Josep Bargalló va rectificar i va anunciar que a les concertades se'ls assignaria una aportació econòmica similar al valor del material que es repartia a les públiques.



La tibantor entre Castells i Bargalló no patia ahir el primer episodi. Just abans de l'aparició del brot de Covid-19, l'alcalde i la conselleria se les van tenir per la decisió de passar a pública a partir del proper curs, l'escola de l'Ateneu Igualadí sense haver pactat el cost que havia de tenir per al municipi i com es preveia assumir-ho. I la picabaralla en el tema escolar era també una reproducció de la tensió que vivia en aquell moment la relació entre Junts i ERC a l'Anoia, com a conseqüència de la composició d'ajuntaments i del Consell Comarcal.



La voluntat anunciada per l'Ajuntament d'Igualada és de repartir en els propers dies material de protecció sanitària i de desinfecció al centres educatius concertats de la ciutat, perquè puguin gestionar amb seguretat el procés de preinscripció escolar, que començarà el proper 13 de maig i que es durà a terme de manera presencial del 19 al 22 de maig per als alumnes de primer i segon cicle d'educació infantil, primària i ESO.



El suport a la concertada es fa, segons l'Ajuntament, perquè la pública ja rep aquesta material a través del departament d'Educació. El govern ha explicat que la intenció que tots els centres educatius puguin afrontar aquest període de preinscripció amb seguretat sanitària.



El material que es fes distribuirà forma part de les donacions que l'Ajuntament ha rebut de diferents empreses i organismes durant aquest episodi de Coronavirus i el que es farà arribar a cada centre concertat serà concretament: 5 protectors facials (provinents de Malla), 300 mascaretes (provinents d'una empresa igualadina) i 10 líquids hidroalcohòlics (aportats pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona).



L'Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de Creu Roja Anoia, també està repartint dispositius, targetes SIM i lots de material escolar bàsic per a tots els infants de famílies vulnerables de les etapes d'ensenyament infantil i de primària.



Ahir a la tarda, el departament d'Educació va anunciar que pagarà material de protecció per a les tasques presencials de preinscripció en escoles concertades. Els centres i les famílies s'havien queixat perquè havien quedat exclosos del repartiment de mascaretes i guants que es farà amb motiu d'aquest procediment. Segons ha explicat el diputat al Parlament de PSC-Units Ramon Espadaler, que s'havia queixat també d'aquesta situació, el propi conseller d'Educació, Josep Bargalló, li ha respost que ja s'està comunicant als centres que hi haurà una percepció econòmica perquè puguin comprar mascaretes, guants i gel per a les tres persones que durant quatre dies faran el servei de preinscripció a cada centre.