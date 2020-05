Els alcaldes de la Conca d'Òdena demanen un pla específic al president Torra

Els alcaldes de la Conca d'Òdena han exposat al president de la Generalitat, Quim Torra, la urgència d'afrontar la situació social i econòmica actual per iniciar la repressa i l'assistència en el que calgui a persones i empreses. En aquest sentit, els ajuntaments de la zona han demanat al Govern de la Generalitat un pla específic per a la Conca d'Òdena, "atès que es tracta d'un territori que ha patit una situació singular i encara més complexa que la resta del país a causa del confinament perimetral que va patir durant 24 dies", segons han explicat fonts properes a la reunió. A més, els municipis afectats també han sol·licitat que es faci un seguiment exhaustiu de tots els projectes i infraestructures que la Generalitat té en marxa a la Conca per tal que no s'aturin, ja que ara esdevenen més necessaris que mai per a la creació d'ocupació.

Els alcaldes de la Conca d'Òdena han celebrat aquest matí una reunió amb el president de la Generalitat. L'ha trobada ha permès fer un balanç de la situació actual. Els alcaldes han destacat la millora de la situació sanitària, en base a les dades d'ingressos i de malalts de Covid-19 atesos a l'Hospital d'Igualada. La bona tendència també es reflecteix en el nombre de defuncions registrades als municipis de la zona, que pràcticament ja es correspon amb la mortalitat biològica habitual en aquesta època de l'any.

Entre els projectes que els ajuntaments consideren prioritaris hi ha el Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena, que té previst iniciar el procés participatiu a final d'aquest mes de maig. Els alcaldes i alcaldesses treballen per tirar endavant aquest instrument estratègic per al territori des del consens polític entre els set municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena

(MICOD).

Les propostes han estat ben valorades pel president de la Generalitat, segons les mateixes fonts,que també ha volgut transmetre als alcaldes la solidaritat personal i del Govern pel patiment extraordinari que ha patit la població de la Conca d'Òdena a causa d'aquest episodi específic de la Covid-19. Quim Torra també ha mostrat la seva disposició a visitar els municipis que l'han patit així que les circumstàncies de confinament ho permetin.

D'altra banda, aquest matí també ha tingut lloc una reunió de l'Aliança per la Conca, formada pels set ajuntaments del territori i que s'ha ampliat, ara, amb la incorporació dels principals agents econòmics i socials. La trobada ha servit per consensuar estratègies conjuntes per afrontar les conseqüències que el confinament està provocant entre els col·lectius més vulnerables i el teixit empresarial de la Conca d'Òdena.