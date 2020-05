Esparreguera donarà material de seguretat sanitària als establiments

L'Ajuntament d'Esparreguera lliurarà paquets de material sanitari als establiments comercials del municipi. El repartiment d'aquest material (gel hidroalcohòlic, desinfectants, guants i mascaretes) als establiments comercials era una de les demandes que havia fet arribar Esparreguera Comerç a l'Ajuntament de la vila, en el marc de les trobades telemàtiques que s'estan produint aquests dies per analitzar les mesures per minimitzar l'impacte econòmic negatiu que provoca la crisi de la Covid-19 en el teixit comercial.

Actualment s'estan acabant les bases que establiran els criteris de distribució del material entre empreses i comerços en funció de la seva tipologia, extensió, personal que hi treballa i nivell d'interacció amb el públic.

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que «aquests 30.000 euros que es destinaran material sanitari per als comerços s'emmarca dintre de la modificació de crèdit de 100.000 euros que s'està preparant per pal·liar els efectes negatius de la crisi sanitària que estem vivint». Els comerços rebran uns paquets de material que inclou gel hidroalcohòlic, desinfectants, guants i mascaretes. L'Ajuntament està en diàleg amb els comerciant per veure quines són les necessitats, quines les prioritats, poder fer la comprar i el posterior repartiment.

A més a més, l'Ajuntament també donarà suport en matèria de comunicació al comerç, per reforçar la imatge de proximitat i de producte de qualitat de les botigues locals, ara que se sap que els centres comercials no podran obrir amb clients a l'establiment fins una nova aprovació de canvi de fases. L'alcalde d'Esparreguera també ha afegit que s'està treballant per donar suport a la compra online en aquests establiments, estudiant la possibilitat de creació d'una plataforma local a l'estil d'Amazon.

Des de dilluns passat, alguns establiments comercials d'Espar-reguera han decidit obrir les portes després que estigués permès fer-ho, però amb estrictes mesures de seguretat, atenent amb cita prèvia i mantenint distàncies de dos metres entre els clients. En aquest sentit, l'entitat Esparreguera Comerç ha afirmat que la incertesa i el poc marge de temps amb què s'han fet públiques les mesures de protecció han portat a molts comerços a endarrerir la seva obertura. Els comerços tenen problemes per trobar determinats materials.