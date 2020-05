L'Hospital de Martorell no ha registrat cap cas d'infecció de Coronavirus, de veïns d'Olesa, en la darrera setmana. És una nova dada que s'afegeix a la millora de la pandèmia, sobretot a les residències, en les últimes setmanes. Amb aquestes dades sobre la taula i tenint en compte el temor a un cert relaxament de les mesures de confinament ara que ja hi haurà algunes zones del país que hauran avançat a fase1, l'alcalde de la població, Miquel Riera, ha fet una crida a la ciutadania a no relaxar-se i seguir les recomanacions i instruccions que fan les autoritats sanitàries durant aquesta fase progressiva de desconfinament.

A les residències d'Olesa, no només s'ha controlat el brot, sinó que aquesta setmana, 6 residents de la Santa Oliva que tenien Covid-19 han estat donats d'alta.

Tot i aquesta situació, Miquel Riera ha insistit en la necessitat d'estar molt atents a l'evolució de les xifres de contagis del coronavirus que arribin els propers dies per poder «veure l'impacte que ha tingut la sortida al carrer dels infants fa dues setmanes i de la possibilitat de començar a fer esport i passejades d'adolescents i adults». Sobre aquest desconfinament progressiu de la ciutadania, l'alcalde ha valorat que, de forma general, «la major part de la població segueix les directrius i recomanacions» i que és comprensible, tot i que hi ha franges horàries establertes per sectors de població, que en determinats moments i espais hi hagi força concurrència de gent.