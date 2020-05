Un jutge anul·la la sanció de l'Ajuntament de Vilanova del Camí a una veïna per enganxar cartells per l'1-O

El magistrat del jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona ha anul·lat la sanció que va imposar l'Ajuntament de Vilanova del Camí a una veïna per enganxar cartells animant a la participació l'1-O. En la resolució, a la que ha tingut accés l'ACN, el jutge creu que l'acció s'empara "pel dret a expressar i difondre pensaments i idees de qualsevol tipus". Apunta al fet que una "ordenança municipal" no pot sobreposar-se a "la Constitució Espanyola", en considerar que la publicitat del referèndum "es trobava constitucionalment justificada i era legalment legítima", tenint en compte que "el propi Govern de la Generalitat va realitzar una àmplia campanya publicitària a favor de la participació ciutadana".

Un total de deu persones van ser sancionades per la policia a Vilanova del Camí per enganxar cartells cridant a la participació l'1-O al Bages, en considerar que s'estava vulnerant l'ordenança municipal. L'Ajuntament va multar-los amb 500 euros a cadascun i els denunciats van presentar recurs davant del tribunal. Set de les deu causes ja han estat resoltes i, per primera vegada, una s'ha resolt a favor del sancionat, de manera que no haurà d'abonar la multa.

El lletrat que porta els multats, Joan Boix, està estudiant si aquesta resolució pot permetre una "revisió" dels casos ja tancats. L'advocat ressalta que, per primera vegada, s'ha pogut posar damunt de la taula que hi va haver "una vulneració dels drets" i posa "en escena que hi ha una qüestió política".

Sí que és cert que en la resolució el jutge planteja la possibilitat que la multa estigui "instada políticament per l'Ajuntament". Apel·la al fet que el consistori no ha sancionat als autors d'altres cartells, amb idees feixistes, pel que creu que es pot tractar "d'un supòsit de discriminació de caràcter polític".

A l'hora d'estimar la demanada contra la multa, el jutge creu que la publicitat "es trobava constitucionalment justificada i era legalment legítima" tenint en compte "la transcendència i importància que va tenir el referèndum per a la ciutadania". I afegeix que la mateixa Generalitat "va realitzar una àmplia campanya publicitària a favor de la participació ciutadana en aquest referèndum". Per aquesta raó, creu que la denunciant no hauria d'haver estat sancionada perquè "la col·locació de cartells en aquest sentit es troba plenament justificat pel dret a expressar i difondre pensaments i idees de qualsevol tipus".