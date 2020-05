L'aqüífer de Capellades recupera els nivells de reserva del 2004

Les pluges dels darrers mesos han provocat un augment del nivell d'aigua a l'aqüífer de Carme-Capellades en més de 15 metres, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Amb nivells per damunt dels 340 metres sobre el nivell del mar en alguns piezòmetres de la zona, no s'assolien registres similars des de 2004..

L'aqüífer de Capellades és encara avui la principal font d'abastament d'aigua potable i industrial a la zona de la Conca d'Òdena, tot i que des de finals de 2019, aquesta zona disposa del proveïment addicional des de l'embassament de la Llosa del Cavall, al riu Cardener, i a la xarxa regional Ter Llobregat. En aquest sentit, muncipis de la comarca com Igualada, Vilanova del Camí, part de Santa Margarida de Montbuí i Castellolí ja disposen d'una font d'abastament alternativa que servirà per reduir les extraccions de l'aqüífer i contribuir a la seva millora per assolir els objectius establerts a la planificació hidrològica.

Aquesta massa d'aigua subterrània, que abasteix principalment la part sud de la comarca de l'Anoia, està sotmesa a un risc elevat de sobreexplotació, i durant gran part de 2019 va estar en situació d'alerta per sequera, arran dels baixos nivells registrats per una absència de pluges durant la major part de l'any.