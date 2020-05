L'escola concertada té més places lliures que la pública a Igualada

Les escoles privades-concertades de la Generalitat tenen moltes més places lliures que no pas les públiques a la ciutat d'Igualada. En el proper curs, la capital de l'Anoia incorpora un centre que fins ara era privat, l'escola de l'Ateneu, però, amb tot i això, encara hi ha un desequilibri a favor de la concertada, que té més centres, ofereix més places i, com va destacar ahir en roda de premsa la Federació d'AMPA d'Igualada, La Pública, més places lliures. La Pública celebra la incorporació de l'escola Ateneu Igualadí a la xarxa pública per al curs vinent.

El centre, que era concertat, ofereix 23 places a P-3 i ja gairebé té totes les classes plenes fins a 6è. L'oferta inclou els sis centres de la pública i vuit més de la privada, de manera que la pública concentra el 40% i la concertada, el 60% restant. La federació subratlla que cal «reequilibrar» la concertada i que la pública guanyi més terreny per arribar al 50 i 50 de proporció. També destaquen la creació d'una línia de 6è a l'Emili Vallès. Referent a la Covid-19, veuen «difícil» implementar la proposta d'Ensenyament de distribuir els alumne amb més espais per evitar la covid-19. Alguns centres, no disposen de més espais.

La Pública creu que la incorporació de l'escola Ateneu Igualadí és «un pas més» per reforçar la xarxa pública però que cal continuar en aquesta línia per arribar a igualar l'oferta amb la concertada, que actualment concentra el 60% de les places d'educació infantil i primària a la ciutat. És per això que animen altres centres concertats a fer el pas cap a la pública. Els consta que l'any passat hi va haver tres centres d'Igualada que van entrar en converses amb el departament d'Educació però finalment només va fer el pas l'escola Ateneu Igualadí. Aquest centre ofereix per al curs vinent 23 places de P-3 (2 són per a infants amb necessitats especials) i ja gairebé té complets la resta de cursos. Només hi ha una vacant a P-5 i 2 a 4t, segons les dades publicades per la Generalitat.

La federació també ha destacat la creació d'una nova línia a l'Emili Vallès a 6è (queden 21 vacants) per ampliar l'oferta i cobrir millor els períodes «de molta natalitat» i també per acollir alumnes de matrícula viva que arriben d'altres indrets a mig curs. Des de la federació animen a les famílies de concertades a aprofitar aquest recurs que s'ha creat ara per passar a la pública. També admeten que, amb la irrupció de la Covid-19, no se sap si la localitat seguirà rebent població nouvinguda.

En relació amb el global de l'oferta, valoren positivament que la majoria d'escoles plantegin les classes amb ràtios de 23, després que la Generalitat abaixés el topall, tot i que encara hi hagi centres de la concertada que no ho hagin incorporat i ofereixin grups de P-3 de fins a 25 places com és el cas de La Mare del Diví Pastor i la Mowgli. L'escola de les Escolàpies, de moment no oferta secundària, tot i que s'ho havia proposat, i manté les dues línies de primària com fins ara.

Amb les xifres de vacants disponibles, la federaci d'AMPA denuncia que hi ha una «sobreoferta» de la concertada que els pares creuen que caldria regular.