Olesa de Montserrat farà les festes de Santa Oliva i la festa major de manera virtual

La Festa de Santa Oliva i la Festa Major d'Olesa queden formalment suspeses en el seu format habitual. El regidor de Festes, Jordi López, ha explicat que des de l'administració local ja es treballa per fer propostes virtuals o, en funció de com evolucioni el desconfinament, presencials però amb capacitat reduïda. El regidor ha assegurat que l'anul·lació del format tradicional "no vol dir que hi renunciem, com tampoc hem renunciat, durant el confinament més estricte, a reactivar la vida cultural i festiva, sempre en funció de les directrius i recomanacions que Salut determini en cada moment".

La cultura confinada entra també en un procés de desescalada, a l'igual que l'esport, el lleure i l'activitat econòmica, però "sempre tenint molt present el dolor que ha causat la pandèmia, el dolor que malauradament encara provocarà, i la necessitat col·lectiva de retrobament en actes que també caldrà planificar de condol i record als difunts", segons ha remarcat l'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera.

L'orgument de l'Ajuntment per suspendre les festes de Santa Oliva i la Festa Major és que el proper mes de juny, quan tenen lloc la festa de la patrona, Santa Oliva (que se celebra el 10 de juny) i la Festa Major (al voltant de Sant Joan), Olesa de Montserrat i l'àrea sanitària a la que pertany és previst que es trobi la fase 3 de la desescalada. Per tant, encara no estaran permeses activitats que suposin grans aglomeracions de persones, i és per aquesta raó que l'ajuntament ha decidit anul·lar les dues celebracions en el seu format tradicional. Com a alternativa s'estan preparant nous programes d'activitats virtuals. No es descarta fer alguna activitat presencial que permeti el control de l'aforament i amb estrictes mesures de seguretat, segons ha avançat el regidor de Festes, Jordi López, "sempre en funció del que el Departament de Salut de la Generalitat determini".

Per Santa Oliva, una de les activitats presencials podria ser la tradicional ofrena floral a la patrona, si bé es faria "en un format més reduït sense públic o de manera virtual a través d'streaming", segons Jordi López. Tenint en compte que aquest és l'acte central de la festivitat de la patrona, s'està valorant fins a quin punt podran participar-hi les entitats d'Olesa o si l'Ajuntament serà l'encarregat únic de dur-la a terme. També s'està treballant en mantenir, per Santa Oliva, i de forma virtual, les portes obertes al Porxo de Santa Oliva, la Torre del Rellotge o l'edifici de l'Ajuntament.

Quant a la Festa major, també es preveuen activitats per gaudir de la revetlla de Sant Joan, que els olesans i olesanes podran gaudir des de la seva llar. Per exemple, i amb la voluntat que tota la ciutadania pugui viure la tradicional foguera de Sant Joan des de casa, l'Ajuntament està preparant oferir imatges en directe de l'encesa i de la pirotècnia que es llençarà des de diferents punts del municipi. Un altre format que s'està estudiant és un festival de música amb DJ, un espectacle audiovisual sobre un escenari per seguir dins el cotxe i també per streaming. En definitiva, segons el regidor de Festes, l'objectiu és "no renunciar del tot a celebrar aquestes festes tant importants per a Olesa, encara que sigui en un format totalment diferent al que estem acostumats".

D'altra banda, i segons ha anunciat el regidor de Festes, també s'està treballant en una festa de retrobament de cara a la tardor, si la situació sanitària ho permet. I ara l'Ajuntament estudia la conveniència de traslladar el dia festiu cap a la tardor, una decisió que es treballarà amb entitats, comerç local i els grups polítics municipals.