Els partits d'Igualada s'uneixen en un inèdit front comú per la pandèmia

Tots els partits amb presència al ple de l'Ajuntament d'Igualada van mostrar ahir dimarts la seva predisposició a l'entesa per tirar endavant les mesures necessàries perquè la ciutat es recuperi dels efectes que la pandèmia de la Covid-19 està deixant en l'economia local. Ho han fet a través de la lectura d'una declaració subscrita per totes les formacions i que s'ha batejat amb el nom d'«Igualada per la reconstrucció» en l'inici d'un sessió que per primera vegada des del 12 de març s'ha pogut realitzar físicament al Saló de plens.

«Ens comprometem a impulsar polítiques d'emergència mitjançant un gran acord de ciutat que contempli les mesures necessàries per a la recuperació social i econòmica perquè ningú quedi enrere», diu el document subscrit pels diferents partits. El text asse-nyala que «la xifra de víctimes i contagis és molt alta. El coronavirus esperem que passi però ha deixat ferides obertes i ha canviat radicalment en dos mesos, la nostra societat». I fa una crida «a la necessària coordinació».