La funerària del Baix Llobregat fa una campanya per explicar les condicions dels enterraments

L'empresa funerària ha repartit la informació entre les residències de gent gran dels municipis que assisteix, molts al Baix Llobregat Nord

L'empresa Pomfusa SA Serveis Funeraris s'ha decidit a fer un díptic amb la resposta a les 5 preguntes que més fan els familiars dels difunts a partir de les restriccions imposades en la pandèmia de la Covid-19. El díptic s'ha repartit a les residències de gent gran de la setzena de municipis que té cobertura l'empresa funerària, la majoria al Baix Llobregat Nord.

La responsable de Pomfusa SA Serveis Funeraris, Carme Querol, explica que "hem editat aquest díptic informatiu per respondre de la manera més entenedora possible les preguntes més freqüents que ens fan les famílies". I en aquest sentit, el document aclareix les limitacions, en la fase 0, de les vetlles, la necessitat d'usar mascareta en l'acompanyament, i la possibiltiat de triar entre un enterrament en un nínxol o la incineració, sense que un sistema estigui indicat per damunt de l'altre.

L'empresa, amb seu a Martorell, recorda que ara mateix l'inici dels tràmits pel servei funerari es recomana que es faci telefònicament al 937 755 552 o per correu electrònic a pomfusa@pomfusa.com. També recorda que la documentació necessària per tramitar el servei funerari consta del DNI del difunt, l'assegurança i el títol del nínxol en cas d'enterrament. Si la causa de la mort del difunt no ha estat per Covid-19 també ens poden lliurar la roba per a vestir-lo.

Querol assegura que "actualment poden assistir a l'acte d'enterrament o incineració entre dues i tres persones. Un cop s'entri en la Fase 1 de la desescalada, es podrà fer la vetlla. En tots els casos, serà imprescindible respectar l'aforament, assistir-hi amb mascareta de protecció, mantenir les distàncies de seguretat i realitzar una higiene de mans a l'accedir a la instal·lacions. Ara més que mai cal seguir les recomanacions sanitàries i funeràries ja que en aquests moments de pandèmia és quan volem ser més a prop dels ciutadans".

D'altra banda, l'entrega de l'urna de les cendres es lliurarà a partir del tercer dia de la mort del difunt i es custodiarà a les dependències de Pomfusa SA Serveis Funeraris fins a un màxim de 3 mesos. En cas de defunció a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, les pertinences del pacient es poden recollir al Taulell d'Informació de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, de dilluns a diumenge de 8h a 20h.

Pomfusa SA Serveis Funeraris atén a 16 municipis de 4 comarques diferents: Martorell, Sant Andreu de la Barca, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Castellbisbal, Gelida, Collbató, El Bruc, Ullastrell, Els Hostalets de Pierola, Vallbona d'Anoia, Masquefa i Piera.