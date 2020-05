Igualada Som-hi demana iniciar les taules social i econòmica de la reconstrucció

ARXIU PARTICULAR

Jordi Cuadras, cap del gp Igualada Som-hi ARXIU PARTICULAR

El grup municipal d'Igualada Som-hi demana al govern que activi la taula social i la taula econòmica de la reconstrucció que va anunciar la setmana passada l'alcalde de la ciutat Marc Castells. La formació celebra, també, que al Ple d'aquesta setmana els grups polítics municipals hagin acordat i fet la lectura de la Declaració Institucional "Igualada per la Recuperació", el que entenen que és un primer pas imprescindible per iniciar el treball conjunt.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que "des del primer moment hem reclamat un acord de ciutat i demanem que es posi en marxa. Fa dues setmanes vam presentar un Pla de 35 mesures socials i econòmiques per afrontar la reconstrucció tot expressant la nostra voluntat d'acord. Per això el vam fer arribar al govern, a la resta de grups i a les entitats socials i econòmiques de la ciutat. Aquest document serà el nostre un punt de partida de participació a les taules de la reconstrucció".

Cuadras considera que "les mesures que s'acabin acordant no han de ser les d'una formació o les d'una altra, sinó que han de ser les de la ciutat. En aquestes taules no hem de competir, sinó que hem de compartir i oferir". Igualada Som-hi demana que el govern "expliqui quin serà el calendari de treball que tindran aquestes taules i que serveixin per donar una resposta a la ciutadania perquè ningú quedi enrere".

Des d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) també reclamen que aquest treball tingui una coordinació amb el que es faci a la Conca d'Òdena: "Un dels intangibles que queda d'aquestes setmanes de gestió de la pandèmia ha sigut el treball de consens de la Conca d'Òdena, no només dels seus alcaldes sinó que també dels regidors de les diferents àrees. S'ha fet més Conca que mai i volem que això encara vagi a més. Volem que la Conca sigui un gran espai de treball conjunt que superi els diferents termes municipals", afirma Jordi Cuadras.

La regidora d'Igualada Som-hi, Montse Montaña, destaca que "cal fer un agraïment a la ciutadania d'Igualada i de la Conca que ha viscut amb molta pressió aquestes darreres setmanes, amb preocupació i incerteses i en molts casos amb dol i tristesa. El comportament de la ciutadania ha estat exemplar i també el de tots els professionals dels diferents serveis bàsics".

En el marc de les mesures que s'hagin d'acordar a nivell municipal, Igualada Som-hi, com la resta de grups de l'Ajuntament, també s'han compromès a estudiar les retribucions i, si és necessari, ajustar-les per dotar econòmicament les diferents mesures que s'acordin i actuar amb l'exemple com a càrrecs electes.