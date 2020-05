L'Anoia va tenint casos de Covid-19, però ara amb símptomes més lleus

L'Hospital d'Igualada disposa de 77 llits lliures; hi ha 23 persones ingressades per Covid-19 i 5 persones ingressades a l'UCI també per Covid-19. A més, hi ha una baixa afluència a urgències per casos d'aquesta epidèmia. I pel que fa a les dades dels serveis funeraris, cal destacar que la Conca s'ha situat pràcticament en una taxa de mortalitat que és la biològica habitual, tal com indica el fet que en l'última setmana només s'han produït deu defuncions. Aquest és el relat que Marc Castells, alcalde d'Igualada, i la resta de polítics representants de la Conca d'Òdena esperaven poder donar.

Poc abans que la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciés ahir que proposa al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que la que va ser la «zona zero» de la pandèmia i la Catalunya Central faci la primera evolució de desescalada cap a la fase 1, Castells posava sobre la taula les claus de la decisió: les xifres conviden a un prudent optimisme. Les dades depurades, però, perquè les que ofereixen els mapes de la Generalitat parlen de molts més casos a la comarca en la darrera setmana, però això és fruit, sobretot, que s'han fet moltes més proves PCR per saber si la població està infectada per Sars-Cov-2. I si es compara el nombre de morts, semblarà que la informació de l'estabilització de la xifra de defuncions no sigui certa, però és que aquesta setmana la Generalitat ha incorporat desenes de defuncions que fins ara no hi figuraven perquè encara no havien arribat al govern els resultats de les analítiques després de morir.

Amb tot i això, amb les dades depurades, Castells va advertir ahir que no es pot abaixar la guàrdia, perquè «no hi ha una disminució dels casos atesos a l'atenció primària». Això sí, «els quadres clínics que s'estan donant són més lleus i no requereixen ingrés a l'hospital».

Els alcaldes van reiterar ahir la necessitat que es facin tests massius a la població de la Conca i, en aquest sentit, van valorar positivament que els CAP puguin fer ara proves de PCR.

Els alcaldes i alcaldesses també van destacar que «la unitat amb què hem treballat les administracions locals és un exemple a seguir; el fet que set ajuntaments governats per cinc forces polítiques diferents puguin fer aquest exercici d'unitat, de transparència, de comunicació veraç i eficient, es tradueix en un dels instruments que ens servirà de cara al futur, que és l'Aliança per la Conca». Marc Castells va destacar que a aquesta unitat dels ajuntaments s'hi han afegit els agents socials i econòmics per dibuixar el futur de la Conca, i va convidar la resta d'alcaldes a fer un esforç per dibuixar el pla industrial urbanístic.