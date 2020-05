El CAP Igualada Nord reinicia l'activitat el proper dilluns en un signe més del progressiu retorn a la normalitat després de la fase més crítica de la pandèmia per la Covid-19. De totes maneres, l'assistència mèdica encara no es fa al 100% com abans del brot i els professionals només atendran presencialment si ells ho indiquen personalment als usuaris.



Fons del mateix centre han indicat que els professionals aniran prioritzant les urgències i el seguiment de les malalties cròniques o altres patologies. El contacte amb el pacient serà per via telefònica o via e-consulta amb els usuaris que necessitin un seguiment més immediat.



Si els ciutadans han de contactar amb el centre, els responsables del centre indiquen que ho han de fer a través de la Meva Salut (900 053 723), per correu electrònic (capnord@csa.cat) o telefònicament, com a última alternativa, al 938 075 800.



Pel que fa a l'equip de pediatria i l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del mateix CAP Nord, de moment, seguirà atenent-se des del CAP de Vilanova del Camí. El retorn a la normalitat serà progressiu.



En el moment més crític de la pandèmia es va afrontar una transformació total del sistema d'atenció a la primària de la Catalunya Central, però en el cas de la Conca d'Òdena les modificacions van ser radicals, creant una zona d'urgències com a porta prèvia a l'hospital, reassignant funcions als professionals i redistribuint els serveis per alliberar l'operativa de l'assistència de l'emergència a la ciutat d'Igualada.