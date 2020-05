L'alcalde d'Olesa considera que té la població a punt per assumir un canvi de fase

L'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, ha destacat que el consistori "ja ho té tot preparat per quan arribem a la fase 1 de desconfinament, amb l'obertura de les terrasses de bars i restaurants com a canvi principal i en la qual serà molt important la responsabilitat de la ciutadania per garantir el distanciament entre persones". Un altre dels grans canvis que suposarà la fase 1 és l'increment de les parades del mercat ambulant setmanal i, per tant, la implantació d'un sistema de control d'aforament per evitar aglomeracions.



De moment, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha proposat al govern central que la regió sanitària metropolitana sud, a la qual pertany Olesa, no passi a la fase 1, sinó que es mantingui durant una setmana més en una fase 0 avançada. En aquesta fase 0 avançada, per exemple, es permetria l'obertura de comerços sense necessitat d'atendre amb cita prèvia. Per a l'alcalde, no té sentit que Olesa de Montserrat rebi "el mateix tractament que les grans ciutats del Baix Llobregat incloses a l'àrea metropolitana de Barcelona, quan no es comparteix la mateixa situació ni la densitat de població".

De tota manera, per a Miquel Riera, tot i que el sector de la restauració necessita arribar a la fase 1 "al més aviat possible" per fer aquesta obertura de terrasses i reprendre l'activitat, "el salt a la fase 1 és un gran pas endavant que s'ha de prendre de forma segura per part de les autoritats sanitàries per assumir aquest risc amb les màximes garanties". En aquest sentit, l'alcalde ha lamentat que des de l'administració central i catalana no s'expliquin "amb més transparència" quins són els indicadors establerts i les dades amb què es treballen per decidir els canvis de fase, i que la normativa específica de cada fase s'anunciï amb prou temps "per tal que la ciutadania ho tingui clar i no es generin confusions". Fins ara, ha recordat Riera, "cada cap de setmana ens trobem amb la publicació d'un BOE amb les instruccions a seguir a partir del dilluns, després de dies on la Generalitat explica una proposta i l'Estat una altra".



Evolució del coronavirus a Olesa

A data d'avui, i segons les informacions que les direccions de les diferents residències geriàtriques traslladen a l'Ajuntament, la situació als centres residencials és estable, si bé encara hi ha interns en situació d'aïllament. En qualsevol cas, continuen les mesures de seguretat i de protecció per evitar rebrots. L'Alcalde d'Olesa ha lamentat, però, que encara no s'hagin realitzat proves PCR al personal del CAP Olesa, després que sí s'hagi fet entre interns i personal de les residències.



Pel que fa a les dades d'afectats per COVID-19, el Departament de Salut de la Generalitat comptabilitza un total de 156 casos positius de coronavirus a Olesa des de l'esclat de la pandèmia i 595 casos sospitosos. Segons Riera, tot i que l'evolució de la pandèmia és positiva, "cada setmana s'incrementa el nombre de persones infectades pel coronavirus, sobretot perquè ara el sistema sanitari té més capacitat per fer proves PCR per confirmar el diagnòstic, així com serològiques per veure si s'ha passat la malaltia".



L'Ajuntament apel·la a la responsabilitat de la ciutadania a continuar en la mateixa direcció i seguir les directrius i recomanacions que determinen les autoritats sanitàries, així com que es respectin les sortides per franges horàries per passejar i fer esport.