Olesa dedica 200.000 euros més a recuperar autònoms i el comerç

La regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat disposarà de 200.000 euros més al pressupost per dotar el departament «amb recursos per afrontar la crisi econòmica que ha causat la crisi sanitària del coronavirus», segons ha explicat el titular d'aquesta àrea, Dídac Solà



Concretament, Solà ha especificat que «120.000 euros seran per a ajuts directes a autònoms i comerços que no han pogut treballar durant el confinament i perquè afrontin pagaments com lloguers, hipoteques o subministraments». La resta, 80.000 euros, incrementarà la dotació per a la reactivació econòmica de comerç i indústria, una partida que ja destinava més de 68.000 euros a aquest objectiu.



Solà va explicar que es treballarà per dissenyar «campanyes de dinamització comercial i assessorament per a nous plantejaments de negocis per als comerços i industrials del municipi». Dins d'aquesta dotació, el govern ha previst un increment de 15.000 euros per a ajuts a comerços que hagin de fer obres o treballs d'adaptació per poder dur a terme la seva activitat amb les noves mesures de seguretat que s'estableixin. Aquests 15.000 euros s'afegeixen als 18.125 euros que ja havia reservat per aquest concepte.



Des de Promoció Econòmica ja s'estan estudiant mesures concretes per promoure el comerç de proximitat i que, segons Dídac Solà, «els veïns i veïnes d'Olesa comprin als establiments locals». L'Ajuntament ha encarregat treballs per facilitar la rotació d'aparcament de vehicles als carrers més cèntrics a través de la zona blava i el pàrquing de la plaça de Catalunya.



El regidor ha explicat que ja s'han celebrat reunions amb Olesa Comerç i l'Associació de paradistes del Mercat Municipal per avançar les línies d'actuació del departament per afrontar la crisi econòmica. Dídac Solà destaca que l'Ajuntament està treballant «amb urgència» per poder posar en marxa el més aviat possible les línies d'ajut.



Tots aquests diners es gestionaran des d'un departament que, des de l'edifici de Cal Rapissa (al carrer Ample, 25), treballa en l'assessorament a empreses, autònoms i ciutadania en àmbits com la recerca de feina i la creació d'ocupació.