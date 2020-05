Igualada farà un pla específic de suport a la cultura local

L'Ajuntament d'Igualada impulsa un pla específic de suport al sector cultural a través del departament de Promoció Cultural. Un pla que «vol contribuir a superar l'especial afectació que la pandèmia de la Covid-19 té en aquest sector, que pràcticament s'ha vist abocat a aturar tota la seva activitat», segons fonts municipals.

Aquest pla de ciutat, entre d'altres accions, vol prioritzar la interlocució i acompanyament dels sectors culturals per escoltar les seves demandes. El document que s'ha elaborat és un recull de quinze mesures i accions impulsades des del departament i que s'anirà ampliant des de la interlocució amb les entitats del sector. Per tant, es tracta d'un document viu, que anirà evolucionant en funció de la situació sanitària i les restriccions que la desescalada imposi en cada moment.

El govern es planteja, entre d'altres punts, fer suport en xarxes socials i establir estratègies per mantenir l'essència de les activitats culturals del calendari festiu, en la forma que les autoritats sanitàries ho permetin en cada moment.

En aquest moment es tracta d'un esbós sobre el qual caldrà establir idees concretes. I, en aquesta línia, planteja establir les mesures i els mecanismes per intentar que l'impacte de la crisi no provoqui danys irreparables en el teixit cultural. Flexibilitzar les subvencions i establir ajudes als sectors més afectats.

El govern es compromet a fer costat al sector per a una represa el més ràpida possible de l'activitat a mesura que les condicions sanitàries i socials ho permetin.

La ciutat d'Igualada, prèviament al problema de la Covid-19, ja havia estat escollida Capital de la Cultura Catalana 2022, i ara, davant la situació actual, veu aquesta designació com una oportunitat per fer d'aparador de la nostra cultura, al país.

Explica el govern que entre les mesures que preveu el pla, que s'ha elaborat tenint en compte les necessitats i propostes dels representants del sector cultural, n'hi ha que ja s'han dut a la pràctica, com el projecte La Mostra a Casa, el suport a la celebració de la Diada de Sant Jordi, o el suport als creadors locals a través de la programació del cicle Auditori Virtual de teatre, música i dansa, que s'estrena aquest diumenge, 17 de maig.

El pla també preveu establir la creació d'un campus de sessions webinars de formació en comunicació i digitalització per oferir-les gratuïtament al sector cultural; adaptar la gestió de la convocatòria general de subvencions al calendari en què se'n pugui aixecar la suspensió; obrir una línia de subvencions i acords amb el sector de les empreses culturals més afectades, com el Teatre de l'Aurora o l'Ateneu Igualadí, atesa la limitació de capacitat amb què podran reprende l'activitat; disse-nyar una edició del Mercat de Lletres adaptat a les limitacions que estiguin fixades a final de setembre; reprogramar totes les actuacions de la temporada passada que sigui possible de companyies de teatre, música i dansa; establir estratègies de programació i gestió diferents per mantenir parcialment la programació del festival Anòlia; adaptar festivitats i activitats de cultura popular i tradicional, com l'arribada de la Flama del Canigó i la festa de Sant Joan; i finalment consensuar amb les diferents entitats la readaptació de la programació.