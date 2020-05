L'Ajuntament d'Olesa i les entitats fan una consulta prèvia als casals d'estiu

Diferents entitats esportives i AMPA d'Olesa de Montserrat iniciaran dilluns el procés de preinscripció per als respectius casals d'estiu. Totes les entitats oferiran el mateix termini, del 18 al 29 de maig. Tenint en compte que aquest és un any excepcional per la situació provocada per la crisi sanitària per la Covid-19, de moment el que volen fer entitats i Ajuntament és tenir una previsió de les famílies que voldran inscriure els seus fills i filles als casals d'estiu, que se celebraran sempre que la situació sanitària i el marc legal que hi hagi ho permeti. Com a novetat, s'ha acordat oferir la possibilitat de fer casals per setmanes no només el mes de juliol, sinó també el d'agost, sempre que la situació ho permeti i es garanteixin els mínims d'inscrits.

En el cas que la fase de la desescalada en què es trobi Olesa permeti celebrar els casals, aquests es realitzaran a diferents equipaments esportius municipals i centres educatius prenent totes les mesures que en cada moment es determinin i adequant les activitats per garantir la màxima seguretat. L'Ajuntament d'Olesa garanteix que tots els espais que s'utilitzaran estaran convenientment desinfectats i cada entitat es compromet a observar en cada moment totes les indicacions.