L'alcalde d'Esparreguera reclama poder usar el romanent de tresoreria

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha plantejat la necessitat que els ajuntaments puguin disposar del romanent de tresoreria per poder fer front a les despeses de les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Rivas va exposar aquesta necessitat en el si del Cicle de Trobades virtuals -eFòrum- amb alcaldes del Baix Llobregat.

Rivas va aprofitar l'ocasió per recordar la lleu incidència de la pandèmia a la seva població i va explicar el doble paquet de mesures per afrontar la crisi actual. Per una banda, mesures per preservar la salut dels ciutadans i, d'altra banda, un pla de xoc de 2,5 milions d'euros per donar suport a les empreses i comerços de la ciutat. També va anunciar la posada en marxa d'un pla de lliurament de material sanitari als comerços de la ciutat, valorat en 30.000 euros. L'alcalde va subratllar «la necessitat d'una reforma legal que permeti als ajuntaments poder utilitzar els seus romanents per fer front a la situació de crisi econòmica i social», fet que permetria a l'Ajuntament d'Esparreguera disposar d'11 milions d'euros.