L'ANC de l'Anoia reclama que no hi hagi retallades per sortir de la crisi post Covid-19

L'ANC de l'Anoia va sortir al carrer de manera simbòlica ahir, divendres, al vespre per recordar els 9 anys del 15M, una commemoració que ha passat pràcticdament desaparcebuda arreu del país, en part a causa de la situació d'alarma per la pandèmia de la Covid-19. Una vnintena de membres de l'ANC van fer una acció divendres a la nit mostrant cartells i pancartes a favor de la independència del país. Les iamtges de l'acció mostren els independentistes separats entre ells per mantenir les mesures de seguretat pel coronavirus.

En un document fet públic, els anoiencs de l'ANC afirmen que "s'ha fet servir l'estat d'alarma com un estat d'excepció i els xantatges del fals progressisme espanyolitzant (per acabar pactant amb C's) ha deixat en evidència a aquells que es definien com a pragmàtics". Es lamenten de les reaccions de l'Estat, però també de la Generallitat davant la pandèmia i consideren que amb una república pròpia hauria estat diferent.

"Necessitem una República per tenir una pública adaptada al segle XXI. Al llarg de la crisi, els epidemiòlegs i el personal sanitari català han anat sempre un pas per davant de l'Estat. Ha estat la mostra del talent del país i no podem estar-ne més cofois. Més enllà d'això, s'ha demostrat que necessitem un sistema de salut fort. No podem acceptar cap retallada en l'Estat del Benestar", afirmen.

I de cara als propers mesos, insisteixen que la millor manera que hi ha de sortir de la crisi econòmica que vindrà "ha de ser gestionada des de Catalunya i ens cal una República per assegurar que no l'acabin pagant les classes populars i mitjanes". Aboguen per una societat que tingui com a referents el benestar i justícia social.