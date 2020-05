Igualada estrena la fase 1 de la desescalada amb el 85% del comerç de la ciutat obert

El 85% dels botiguers d'Igualada van optar ahir per apujar la persiana coincidint amb el primer dia d'entrada de la ciutat a la fase 1 de la desescalada, segons va confirmar l'entitat de comerciants Igualada Comerç. Les artèries comercials de la ciutat, com la rambla de Sant Isidre, eren plenes de gent ja des de primera hora. També es van anar omplint les terrasses a l'aire lliure, primer de bars, i més tard de restaurants, per bé que la restauració no ha arrencat tan fort com el comerç.

La plaça de la Creu era un dels punts de més afluència. Ferran Castaño hi té l'establiment Fel cafè, i el sorprenia la bona resposta. «Sembla que la ciutat es va despertant del malson», apuntava. Hi va arribar a les 8 del matí, i alguns clients ja li deien que feia tard. «La gent es veu animada», assegurava. Tot i admetre que se li fa «estrany» treballar en aquestes condicions, es mostrava esperançat.

L'establiment de Castaño és un dels quatre que van obrir a la plaça de la Creu en el dia 1 de la desescalada a la capital de l'Anoia. La gent va respondre i les terrasses eren pràcticament plenes. Isabel Barbero va ser una de les primeres clientes. Després de sortir a passejar, va optar per asseure's a fer un cafè amb uns amics. Malgrat els nous protocols, Barbero es mostrava contenta. «Ja ens hi acostumarem», deia.

També a la plaça de l'Ajuntament l'únic bar que havia optat per obrir tenia, ja a mig matí, les places plenes.



El comerç respon

Segons la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià, «malgrat el neguit, el comerç tenia ganes d'obrir». Des de l'entitat calculaven ahir que ho havia fet un 85%, majoritàriament botigues. En el cas de la restauració, la xifra no ha estat tan elevada, explicava, i tampoc en el sector de les agències de viatges, on poques van optar per apujar la persiana.

Llucià confia en la bona resposta dels igualadins a mesura que es va avançant en la desescalada. «Creiem que la gent s'ha adonat de la importància que té el comerç local», assegurava, tot recordant que setmanes enrere la capital de l'Anoia «semblava una ciutat fantasma».



Carrers plens

Vials com la rambla de Sant Isidre, tancada al trànsit amb motiu de la fase 1, mostraven ahir una imatge completament diferent de la de les darreres setmanes. Gemma Cubí, que hi té la botiga de roba Elle, explicava que malgrat que aquests dies ha estat oberta amb cita prèvia, arrencava una nova setmana amb «moltes ganes i il·lusió. Ens hem de bellugar, no podem estar més dies tancats», assegurava, tot afegint que «crec que si som prudents i ho fem tots bé, ens en sortirem».

A pocs metres, al carrer del Clos, Anna Torner, propietària d'una botiga d'antiguitats, també es mostrava esperançada. «Ha estat complicat sobreviure aquests dos mesos», reconeixia. Ahir reprenia l'activitat «amb ganes de recuperar la normalitat de sempre i que tot surti bé».