L'European Ballon Festival 2020: sense Night Glow ni pilots internacionals

L'European Ballon Festival d'Igualada que s'ha de celebrar del 8 al 12 de juliol es manté. La crisi sanitària, però, ha obligat a adaptar-lo. Així ho ha avançat aquest dimecres en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, qui ha afegit que el més probable és que la concentració de globus aerostàtics enguany no compti amb presència internacional de pilots. L'activitat nocturna on s'il·luminaven els globus, anomenada Night Glow, tampoc es farà. De la mateixa manera, Castells ha recordat que les grans concentracions de visitants tampoc s'autoritzaran. Amb tot, segons l'alcalde, l'objectiu és "no aturar l'activitat a la ciutat" i fer visible que Igualada "torna a la normalitat".