Igualada, Vilanova, Òdena i Montbui posen en marxa un pla de microcrèdits

Les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Montbui han posat en marxa un pla de microcrèdits que suma 350.000 euros. Així ho van anunciar en una roda de premsa conjunta ahir a la capital de l'Anoia.

En concret, els quatre municipis impulsaran els microcrèdits amb un import màxim de 4.000 euros, amb un interès zero i retornable en tres anys. Tal com va explicar el regidor de Promoció Econòmica de Vilanova, Jordi Barón, l'objectiu d'aquesta mesura és ajudar a «reactivar» l'economia de la Conca d'Òdena, molt tocada després que ha estat un dels epicentres a Catalunya de la crisi sanitària. El pla preveu que cada Ajuntament aporti els recursos en proporció i d'acord amb el nombre d'empreses i autònoms que s'hi vulguin acollir. Els consistoris no descarten ampliar els ajuts.

La línia de microcrèdits de fins a 350.000 euros vol ser una «injecció» de capital a un dels sectors que està patint més la crisi derivada del coronavirus, segons van apuntar els quatre regidors. Concretament, els ajuts de fins a 4.000 euros per a empresa, pime o autònom han d'anar orientats a finançar solucions digitals per a negocis que s'han d'adaptar a la nova situació, a impulsar sistemes de protecció i anàlisi sanitària o a despeses necessàries per a la reactivació econòmica i estratègica del territori. Aquestes despeses es poden realitzar des de l'inici de l'estat de l'alarma, el 14 de març, fins al 30 de novembre del 2020. «Ho fem així perquè entenem que és ara quan hi ha aquesta necessitat», va apuntar Barón.

Durant la roda de premsa també es van anunciar altres mesures, com el llançament de la plataforma ConcaComerç, que es farà properament, i que servirà per impulsar els serveis que ofereix el comerç i la restauració de proximitat de la zona de la Conca. «Busquem solucions comunes a problemes comuns», va apuntar el regidor de Promoció Econòmica d'Igualada, Jordi Marcè.



Cobrir els treballadors de fora

D'altra banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va defensar el dret dels treballadors que viuen fora de la Conca d'Òdena i que durant el confinament perimetral no van poder accedir als seus llocs de treball.

L'alcalde va anunciar que els ajuntaments continuaran lluitant perquè l'administració central els doni una resposta i els doni cobertura legal. En aquesta línia, els batlles van demanar una reunió amb el ministeri i la secretaria d'Estat perquè es pugui resoldre la situació dels treballadors «una vegada per totes. Cal explicar-los la situació de primera mà, perquè totes les cartes que els hem enviat no han rebut la solució demanada», va dir Castells. «Els treballadors no es mereixen aquest maltractament per part de l'administració pública», va afegir.

Així mateix, i en relació amb les reunions i gestions que s'estan fent amb altres administracions, Castells va anunciar per a avui una trobada virtual amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i també hi ha programada una reunió amb el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro. L'objectiu és estudiar mesures i projectes per reactivar l'economia.