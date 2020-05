La Conca d'Òdena demana a la Diputació una atenció específica

Els alcaldes i alcaldesses dels set municipis de la Conca d'Òdena es van reunir ahir amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, en el marc de les reunions institucionals per estudiar projectes i ajuts institucionals per a la reactivació econòmica del territori que ha patit amb més severitat els efectes del confinament motivat per la pandèmia de la Covid-19.

Durant la trobada virtual, els representants dels ajuntaments afectats van insistir en la necessitat que la Conca d'Òdena rebi una atenció especifica i prioritària, un plantejament que va tenir una resposta receptiva per part de Marín. Entre les mesures que es van posar sobre la taula hi ha la proposta que els municipis de la zona afectada pel tancament territorial siguin els primers a tramitar, en aquest mandat, les aportacions per a inversions que la Diputació realitza a través de les meses de concertació de la Xarxa de Governs Locals. També van transmetre a la presidenta de l'ens la preocupació per l'afectació en el teixit econòmic i social, així com la determinació d'afrontar-la des de la màxima unitat política, concretada en l'Aliança per la Conca, que aplega els ajuntaments i els principals agents empresarials i sindicals de la comarca de l'Anoia.

Ahir al matí responsables dels set ajuntaments de la Conca d'Òdena també es van reunir amb el delegat de l'Estat a la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, amb qui es van estudiar fórmules i propostes per afavorir la captació d'inversions al territori.