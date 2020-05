L'absència d'excursionistes en dos mesos frena la degradació de la muntanya de Montserrat

El parc natural de Montserrat ha sortit beneficiat de les deu setmanes de confinament. L'absència de visitants ha permès créixer verd en zones on no és habitual per la presència massiva d'excursionistes. «A la muntanya li feia falta una parada», reconeix el gerent del parc natural, Xavier Aparicio, que subratlla que la Covid-19 ha afavorit «sense cap mena de dubte» una muntanya que pateix, en algunes zones, un intens estat de degradació. Per aquesta raó, avança, estan estudiant establir mecanismes per reduir la capacitat i, alhora, garantir les mesures de distanciament. Prop d'un milió de persones trepitgen, anualment, els camins i senders que envolten el monestir de Mont-serrat.

Les pluges dels darrers dies i l'absència de gent han estat un bon combinat per a la muntanya. En algunes zones com el pla de Sant Miquel ha crescut vegetació en un terreny on feia anys que no naixia. N'és també exemple els indicadors dels senders, tapats pels arbres i la verdor que envolta la pedra característica del massís. «El parc natural està en un dels millors moments dels darrers anys», assegura Aparicio.



Un milió de visitants l'any

Segons dades del Parc Natural, prop d'un milió de persones visiten l'entorn cada any. Punts més característics, com la Creu de Sant Miquel, acumulen, de mitjana entre setmana, 700 persones. El cap de setmana, són un miler. Altres com el pont de fusta, van registrar el 2019 12.500 visitants al mes. Les recomanacions de les autoritats sanitàries i el fet d'afavorir la recuperació de la muntanya han provocat que, des del Parc, estiguin estudiant establir limitacions quan hi torni a haver llibertat de circulació.

Entre les possibilitats, s'estudia l'opció que sigui necessari inscriure's abans d'accedir al parc i indicar quines zones es volen visitar. En aquest sentit, recalca el gerent, malgrat tractar-se d'un espai obert «cal garantir la distància de seguretat i en determinats moments haurem de dir que no es pot entrar.

El que sí que ja s'ha decidit és que es col·locarà una senyalització específica en una quarantena de punts on tradicionalment hi ha més aglomeracions –com el cim de Sant Jeroni, la Creu de Sant Miquel o el Pla de les Taràntules- i es demanarà al visitant que mantingui la distància de seguretat.



Una muntanya de dues regions

La muntanya de Montserrat pertany als municipis de Monistrol de Montserrat i Marganell, que es troben en fase 1, i del Bruc i Coll-bató, que fins a aquest dilluns han estat encara a la zero. Malgrat que sí que és cert que alguns veïns de la zona podrien accedir al parc natural i que es fan misses -amb restriccions de capacitat- a la basílica, Montserrat presenta aquests dies una imatge inusual, pràcticament desèrtica. Els hotels i els establiments de restauració, en fase 1, podrien haver obert, però s'ha posposat a l'espera que Barcelona entri a la fase 2 de la desescalada.