Quim Torra visita la Conca d'Òdena

El president de la Generalitat, Quim Torra s'ha desplaçat aquest dilluns a la Conca d'Òdena, per avaluar amb els representants polítics, econòmics i sanitaris de la zona l'impacte derivat de la Covid-19.

El cap de l'Executiu ha arribat a l'Ajuntament d'Igualada entorn les 9.30 hores, on ha estat rebut per l'alcalde, Marc Castells. AMbdós portaven mascareta i s'han saludat amb el colze per evitar donar-se la mà. Al Saló de Plens, el president ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena, formada pels batlles d'Igualada; de Castellolí, Joan Serra; de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; de Jorba, David Sànchez; de La Pobla de Claramunt, Antoni Mabras; de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i d'Òdena, Maria Sayavera

Seguidament, és previst que, s'incorporin a la reunió la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i representants dels agents socioeconòmics que formen part de l'Aliança per la Conca. Es tracta d'una aliança creada durant la crisi de la Covid-19 pels ajuntaments de la Conca amb l'objectiu de cercar solucions per al teixit econòmic i empresarial de la zona. Hi assistiran el president de Fira d'Igualada, Magí Senserrich; el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech; el delegat de la Cambra de Comerç a l'Anoia, Xavier Badia; Jordi Cazorla, de CCOO; Mario Olmedo, d'UGT; la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià; la presidenta de l'Associació de Botiguers del Mercat d'Igualada, Montse Esquius; el president de l'Associació Nou Centre Igualada, Joan Boix, i la presidenta de la Unió d'Establiments de Montbui, Roser Valls.

Al mateix ajuntament, el president Torra mantindrà una trobada amb representants del Consorci Sanitari de l'Anoia, encapçalats pel seu gerent, Ferran Garcia.En acabar les reunions, el president i l'alcalde d'Igualada valoraran la visita davant dels mitjans.

El president Torra acabarà la seva visita a Igualada amb una reunió amb responsables i treballadors de la Fundació Apinas, destinada a alumnes amb necessitats educatives especials.