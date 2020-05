Torra promet inversions al campus i ajuts al comerç i la indústria anoiencs

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir una injecció d'1,5 milions d'euros per al comerç dels municipis afectats pel tancament perimetral de la Conca d'Òdena, que durant tres setmanes van viure una situació encara més dura que la resta del país. I també va prometre una inversió de 2 milions d'euros més per a la construcció de la facultat de Ciències de la Salut a Igualada, un centre que depèn de la Universitat de Lleida, que estava previst, però que no tenia el finançament necessari.

Torra va visitar la capital de l'Anoia, acompanyat de la consellera d'Empresa i Universitats, Àngels Chacón. Es va reunir amb els representants polítics dels municipis de la Conca, amb els agents econòmics, empresaris, botiguers i representants sindicals, i amb la direcció de l'hospital d'Igualada, amb qui va compartir «moments molt emocionants», escoltant «el relat cru» del que es va viure al centre hospitalari de la capital anoienca en les pitjors setmanes de la Covid-19.

Torra també va anunciar que les empreses de la Conca d'Òdena tindran una puntuació especial en la propera convocatòria d'ajuts a la indústria. Amb aquests ajuts econòmics, Torra descarta demanar la zona catastròfica per aquesta part de la comarca de l'Anoia, que és la més industrial.

Un 'hub' de biomedicina

Torra es va fer seva i del Govern català la idea de convertir Igualada en un hub de biomedicina, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, l'Ajuntament i l'Hospital d'Igualada. Una peça per potenciar aquest paper d'una ciutat que ja té alguns estudis de salut, és tenir un hospital que sigui «universitari», i en aquest sentit Torra va dir que el camí per ser-ho pràcticament està recorregut i falten només alguns tràmits administratius. Per al president català, «reforçar el sistema universitari» és «un factor per a la reactivació econòmica» de la zona. La Generalitat invertirà 2 milions d'euros en la construcció del nou Campus de Ciències de la Salut, promogut per l'Ajuntament d'Igualada i la Universitat de Lleida (UdL).

Quim Torra va explicar que aquestes dues actuacions, juntament també amb l'aportació de mig milió d'euros a la UdL per als estudis de Ciències de la Salut, formen part «d'un primer paquet de mesures del Pla especial per a la Conca d'Òdena».

«Prioritzarem el pressupost en espera de les reivindicacions que estem fent al Govern espanyol», va dir el president, que va detallar que demana 4.000 milions d'euros de despesa extra, l'augment del topall del dèficit «que és ridícul perquè necessitem gastar i invertir», i que els ajuntments puguin disposar dels romanents.