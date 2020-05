Els dos milions promesos per Torra són per fer el nou aulari universitari

Un hub de Salut a Igualada? De moment, 2 milions d'euros de la Generalitat per fer un aulari a l'antic hospital on s'impartiran, fonamentalment, estudis del grau d'infermeria i del doble grau de fisioteràpia i nutrició que ara es fan en espais provisionals, a l'antiga Teneria. Un edifici de nova planta que inicialment havia d'incloure també una residència d'estudiants, que ha caigut del projecte en la revisió actual, per poder dedicar tot l'espai a la part formativa. Aquesta residència no es farà en aquest espai, i l'Ajuntament escoltarà ofertes d'empreses privades per poder fer un centre residencial per a estudiants. Fonts municipals han indicat a Regió7 que hi ha vàries converses obertes sense concrecions.

Dilluns, en una compareixença davant els mitjans de comunicació, el president Quim Torra, que visitava Igualada, va parlar d'invertir en el sistema universitari anoienc per fer un hub de salut a la capital de l'Anoia. Més enllà del nom i de la dimensió que suggereix, el camí que emprèn la capital de l'Anoia es concreta en la voluntat de concentrar en dos espais l'oferta formativa de la Universitt de Lleida a la capital de l'Anoia (al Pla de la Massa, les enginyeries, i a l'antic hospital, els graus de salut), i en l'àmbit de la sanitat posar en relació el centre de simulació pràctica 4D Health, l'hospital d'Igualada i la universitat.

El projecte per traslladar els estudis de salut als terrenys de l'antic hospital ja l'havia presentat un altre president, Carles Puigdemont, el setembre del 2017. Torra va anunciar que ara hi ha els diners per fer-ho. I la consellera d'Universitats i Empresa, la Igualadina Àngels Chacón, haurà de poder concretar al pressupost de la Generalitat l'arribada dels diners per pagar aquesta aulari.

Respecte el projecte que hi havia sobre la taula el 2017 hi ha hagut variacions, la més important la desaparició de la residència d'estudiants. L'edific tindrà capacitat per acollir uns 400 alumnes, que seràn del grau d'Infermeria (quatre curso en grups de 45 alumnes), un dobre grau de Fisioteràpia i Nutrició (25 alumnes per curs, també de quatre anys), i un màter de 25 alumnes més (és un curs d'un any). L'edifici nou, a part de les aules, també tindrà aules d'informàtica, biblioteca, sala d'estudi, aulari de pràctiques, laboratoris de bioquímica i microscòpia, espais per als estudiants i per als doctorands i una aula magna amb capacitat per a 200 persones, pensada per acollir actes diversos com xerrades o una graduació.

La primera peça d'aquest encaix la va posar Àngels Chacón quan era regidora de l'Ajuntament d'Igualada i va impulsar el 4DHealth. Aquesta centre té la virtut de ser un hospital de simulació dins del que va ser un hospital de veritat, però necessita de l'ocupació que li dóna la universitat i altres graus inferiors que també es cursen a Igualada. La mateixa Chacón, avui consellera, té a les seves mans acabar la composició.