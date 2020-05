El grup Moviment veïnal reclama que Olesa salvi un pulmó verd del municipi

Protesta a can Candi del grup Moviment Veïnal d'Olesa Arxiu particular

El Moviment veïnal d'Olesa de Montserrat reclama proteció a la zona de Can Candi, que es considera que està amenaçat per la construcció i que és "el darrer pulmó verd d'Olesa". La pressió per demanar a l'administració local que tingui cura amb el futur de la zona es va traduir diumenge en una mobilització ciutadana, amb les mesures pròpies del període de confinament.

En el mateix espai natural de Cal Candi es fa el que els impulsors del moviement en diuen "un referèndum simbòlic", que consisteix en una votació en un espai habilitat sota el el lema: "Aquest és el teu espai, tu tries! Natura o totxo?" Aquest grup està en contra de l'urbanització de les 12 hectàrees de l'espai que voldrien que seguís com a zona verda i acusen el govern actual de fer una política urbanística "continuista", "basada en l'especulació urbanística, el totxo i el ciment".

Els portaveu del moviment asseguren que "el veïnat d'Olesa vol participar i decidir del futur de Cal Candi" i es mostra en desacord en processos que ha fet l'Ajutnament. El Moviment Veïnal es compromet a recollir aquesta setmana les cartolines penjades per ells mateixos "per tal de que no se sumin a les nombroses deixalles acumulades". La plataforma ciutadana, que ja té el suport de més de 14 entitats, reclama al govern local que es renegociï la parcel·lació i que es faci un parc -no precisament de mitja o una

hectàrea- que continuï garantint el pulmó olesà que és Cal Candi.