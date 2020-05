L'Hospital d'Igualada serà universitari aviat, però no hi ha nous graus de salut previstos

En la concentració d'esforços en temes de Salut a Igualada hi juga un paper central la Universitat de Lleida (UdL), que actualment concentra tota l'oferta formativa universitària a la capital de l'Anoia. Carles Capdevila, delegat del rector al Campus d'Igualada, explica que el projecte de la seva universitat en aquests moments és pràcticament el que es veu: estudis d'infermeria, doble grau de fisioteràpia i nutrició, i un màster de simulació i seguretat del pacient que ha de començar. Fora de l'àmbit de salut, la UdL oferirà com a novetat a partir de setembre un grau d'Administració i Direcció d'Empreses en anglès.

Però «no hi ha més creixements previstos» i l'esforç perquè l'Hospital d'Igualada sigui un hosital universitari, a nivell pràctic es tradueix amb la possibilitat que professionals de l'àmbit de la salut que treballen a l'hospital puguin ser professorat de la UdL, com a professors assistencials. El reconeixement a l'hospital com a centre universitari està a punt de confirmar-se. Actualment, la UdL, com recorda Capdevila, ja té un conveni amb l'hospital perquè els seus estudiants hi puguin fer pràctiques. En un futur, a més a més, hi podrien fer pràctiques els estudiants de Medicina de Lleida. Capdevila descarta que avui la UdL es plentegi fer Medicina a Igualada.