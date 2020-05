Els ajuntaments de la Conca d'Òdena obriran les piscines al juliol i a l'agost

Els ajuntaments de la Conca d'Òdena s'han posat d'acord per obrir les piscines municipals durant els mesos de juliol i agost, sempre que les condicions de la pandèmia ho permetin i prenent les mesures que es dictin pel que fa a la seguretat i a la distància que caldrà que tinguin els usuaris de les instal·lacions.

Els alcaldes no van concretar detalls sobre l'obertura, però compten que el mes de juliol la comarca ja es trobi en la fase 3 de desconfinament, el que faria possible l'obertura de les instal·lacions. Consideren que les piscines poden ser un espai ben valorat per la població, estan disposats a assumir el que suposi de plus de despesa i afegeixen que també és una activitat econòmica que aporta diners a diverses famílies que hi treballen o n'exploten serveis.

En el cas de la piscina d'Igualada, es tracta de dos espais d'aigua, una piscina de 25 metres de llargada per 16,5 d'amplada i d'una segona de petita de 12x12 metres. Hi ha 2.400 m2 de gespa.

Els alcaldes van anunciar ahir aquesta voluntat tenint en compte que les dades sobre l'evolució de la pandèmia a la l'Anoia són molt positives. Amb tot, Marc Castells, alcalde d'Igualada, que actuava com a portaveu, va convidar els anoiencs a «no relaxar-nos». Castells va afirmar que «el missatge és que necessitem, més que mai, que es compleixi estrictament i que hi hagi la voluntat individual inequívoca de cada persona de protegir la societat protegint-se ella mateixa» i va afegir que «nosaltres hem patit massa per permetre un rebrot i demanem a la gent el control exhaustiu de les mesures de seguretat».



Sintonia amb la Generalitat

Els alcaldes de la Conca van fer ahir una valoració de la visita que dilluns va fer a Igualada el president de la Generalitat, Quim Torra. Els portaveus municipals es van mostrar agraïts per la visita i pels compromisos que va prendre el president de la Generalitat. «Seguint la recuperació sanitària, hem de treballar fort per la recuperació econòmica i social de les famílies. En aquest sentit, els ajuts anunciats pel president Torra són una gran notícia per als 7 municipis de la Conca», va assegurar ahir Castells.

L'alcalde d'Igualada va destacar que la inversió d'1,5 milions d'euros per a la reactivació del sector del comerç i de serveis ha de permetre concretar o intensificar algunes de les mesures, campanyes i iniciatives que ja han estat anunciades en aquest àmbit, com ara l'impuls de la plataforma Conca Comerç.

Els ajuntaments també van destacar les inversions fetes públiques en l'àmbit del coneixement i la recerca, concretades en 2 milions d'euros per construir un nou edifici del campus de Ciències de la Salut i en l'increment en 500.000 euros de l'aportació de la Generalitat al Campus d'Igualada-UdL. A més, han destacat que «l'acreditació de l'Hospital d'Igualada com hospital universitari serà un impuls molt important, no només per als estudis universitaris, sinó també per al reconeixement d'aquesta institució i, sobretot, pel prestigi que suposarà de cara a la captació de nous especialistes». Aquest edifici tindrà aules, laboratoris, una aula magna, biblioteca, sala d'estudis i espais per al professorat i per als estudiants, entre d'altres. El projecte, en el qual treballa l'arquitecte municipal, Carles Crespo, ha deixat de banda la construcció d'una residència d'estudiants, prevista inicialment en el projecte del 2017.