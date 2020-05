La Torre de Claramunt preveu una recaptació anual un 10% inferior de l'habitual

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt ha incrementat les mesures econòmiques que ja va iniciar durant el mes de març, coincidint amb del decret de l'Estat d'Alarma i que en el darrer període han donat suport a la ciutadania, petit comerç local i empreses, amb un total de 47.100 euros en ajuts i accions municipals.

Des del consistori s'ha incrementat la despesa d'ajuts puntuals de caràcter social en 24.100 euros, ampliant les targetes moneder (nombre d'usuaris de targetes i/o quantitat d'euros per targeta i/o ampliació ús mensual) i abastint el banc d'aliments davant un possible increment de demanda per part de famílies en situació de risc social durant els propers mesos.

El consistori també ha obert una línia de contractació per a autònoms locals per sostenir el teixit professional del municipi, per desenvolupar tasques de manteniment de vies, infraestructures municipals i jardins per valor de 10.000 euros.

Tots els comerços locals afectats per l'obligació de tancar davant el decret de l'Estat d'Alarma se'ls hi ha abonat la taxa de Residus sòlids Urbans (RSU). En total, s'hi han destinat 3.000 euros. La línia d'ajuts al petit comerç s'ha ampliat amb la creació d'un fons de subvencions de 10.000 euros per fer front al període d'inactivitat provocat per l'emergència sanitària.

L'Ajuntament també recorda que tant l'RSU com l'Impost de Béns Immobles (IBI), d'acord amb allò permès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona s'han aplaçat fins al mes de setembre, per reduir la pressió fiscal a famílies, autònoms i empreses. També s'amplien els terminis per als seus aplaçaments.

Finalment, el consistori garanteix el pagament a proveïdors de béns i serveis de l'ajuntament de la Torre de Claramunt a un màxim de 30 dies, reduint el temps de cobrament per part d'empreses i professionals, oferint-los una major capacitat de tresoreria en menys temps.