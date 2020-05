Igualada incorpora l'escola bressol de l'Ateneu a la seva xarxa pública

L'Ateneu Igualadí es desprèn també de l'escola bressol. La de primària ja es va anunciar abans de prematriculació que passava a ser gestionada pel departament d'Ensenyament, i aquest dimecres s'ha donat a conèixer que l'Ajuntament d'Igualada es farà càrrec de la llar d'infants. L'Ajuntament ha donat a conèixer la resolució del departament d'Educació en què la Generalitat autoritza la corporació local a assumir la titularitat de l'escola bressol de l'Ateneu. L'acord ha arribat a última hora, ja que el procés de preinscripció ja es va obrir dilluns.

Amb l'acceptació de la sol·licitud presentada pel consistori igualadí, la capital de l'Anoia amplia a quatre centres l'oferta de llars d'infants municipals, que fins ara ja incloïa La Lluna, La Rosella i L'Espígol. Es retorna a la ciutat de fa 8 anys, quan el govern del mateix Castells va passar de 4 a 3 escoles bressol municipals argumentant la manca de matrícules. Aleshores va tancar la Ginesta. Abans, el 2012, havia tancat l'Espígol, però aquesta la va reobrir en el mateix moment que es tancava la Ginesta.

Amb la municipalització de l'escola bressol de l'Ateneu Igualadí, l'entitat tanca el procés per desprendre's dels centres educatius. L'escola de primària ja es va anunciar a principi d'any que passava a mans de la Generalitat i que quedava incorporada com una escola pública més del departament d'Educació.

El Govern català, que en el cas de l'edifici de primària ja ha assumit que ha de fer millores en l'accessibilitat del centre (preveu instal·lar-hi un ascensor), en els tancaments i en els espais de serveis, entre d'altres, també va tenir clar des del primer dia que la part de l'escola bressol no l'assumiria.

En el cas de l'educació dels més xics, calia que hi hagués un compromís municipal. L'alcalde Marc Castells es va acabar de decantar per aquesta opció quan els suports de la formació Igualada Som-hi van esdevenir clau i, especialment, en el moment d'aprovar el pressupost del 2020, que ja va preveure una partida proposada pel grup que lidera Jordi Cuadras.

Marc Castells no s'havia mostrat mai prou convençut de l'èxit del procés, però tampoc no havia fet una oposició tan explícita com en el cas del traspàs de l'escola de primària, quan va criticar la gestió del departament que lidera el republicà Josep Bargalló.

La preinscripció a les escoles bressol municipals es va obrir dilluns passat i es pot fer fins al 5 de juny, segons van explicar ahir fonts municipals. El temps per fer-ho de manera presencial és de l'1 al 5 de juny. La inscripció es fa amb cita prèvia.