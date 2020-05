Minut de silenci a Esplugues de Llobregat: «Estem cansades de recomptar dones assassinades per la violència masclista»

Els regidors d'Esplugues de Llobregat han fet un minut de silenci aquest dissabte al vespre davant del consistori per condemnar el crim masclista d'una dona que vivia al municipi. Ella es deia Josefa, era de Viladecans i tenia 51 anys. S'havia traslladat a Esplugues amb la seva parella, que ha estat detingut a Badalona després de fugir com a principal sospitós. "Estem cansades de recomptar dones assassinades per la violència masclista", ha condemnat l'alcaldessa, Pilar Díaz. Tot i que la convocatòria, conjunta amb Viladecans, demanava als ciutadans mostrar el rebuig des d'allà on es trobessin per la situació d'estat d'alarma, algunes desenes de persones s'han congregat davant l'Ajuntament per expressar la indignació i el condol.

Aquesta és la cinquena víctima de la violència masclista a Catalunya el 2020 i la vintena a l'estat espanyol, segons dades del Ministeri d'Igualtat. L'última va ser una dona assassinada fa només tres dies a l'Escala (Alt Empordà) per la seva parella, que després es va suïcidar. A Esplugues de Llobregat, un home va matar la parella i la filla de 3 anys a principis d'any, el dia de Reis. El 2016, en aquesta mateixa ciutat, una altra dona va ser víctima de la violència masclista. "Només podem expressar ràbia i desesperació. Estem trencats i trenades", ha dit l'alcaldessa.

El consistori d'Esplugues havia demanat als ciutadans que se sumessin al minut de silenci a les 7 del vespre per mostrar el rebuig a la violència masclista allà on es trobessin per adaptar la condemna "a les normes de seguretat de l'actual estat d'alarma". L'Ajuntament de Viladecans ha fet una convocatòria similar i ha cridat els ciutadans a fer un minut de silenci als balcons del municipi.

L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, també ha condemnat el crim i ha recordat que la ciutat va ser colpejada per l'assassinat de dues dones l'any passat. "En aquests temps de pandèmia i d'augment de convivència a les llars, cal extremar l'atenció per part de tothom", ha advertit Ruiz en un comunicat.