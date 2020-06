La Generalitat inverteix 4,5 milions d'euros en ampliar la planta de compostatge de Jorba

​L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha concedit una subvenció directa al Consell Comarcal de l'Anoia per finançar l'ampliació de la planta de compostatge de Jorba. L'import de la subvenció és de 4,4 milions d'euros, a través de la modificació d'un conveni aprovat el novembre de 2018, que atorgava a l'ens local 2,5 milions d'euros. D'aquesta manera, la subvenció definitiva serà de gairebé 2 milions d'euros més que els inicials, provinents del Fons de Gestió del Cànon de Residus Municipals.

La inversió servirà per ampliar la planta, però també per renovar tots els components tecnològics que fan possible el seu funcionament i que ja han quedat obsolets, fet que ha de portar a millorar la seva operativitat i capacitat, segons han explicat fonts del Consell comarcal de l'Anoia. Les millores consistiran a adequar i estabilitzar els talussos que afecten les zones de treball de la planta i, a més, s'hi realitzaran obres per a millorar els processos de compostatge, l'eficiència i la capacitat de tractament de la fracció orgànica. El conjunt de modificacions permetran situar la capacitat de la planta al voltant de les 10.000 tones anuals. Aquesta planta de compostatge dona servei als municipis de la comarca de l'Anoia, va ser inaugurada a l'any 1998 i també rep fluxos procedents de comarques

El vicepresident de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Anoia, Santi Broch, destaca que "aquesta era una inversió molt esperada per a poder fer realitat l'ampliació de la planta i seguir prestant un servei indispensable als municipis. Celebrem que ja se'ns hagi atorgat el pressupost i ara començarem tots els tràmits per marcar un calendari que ho faci realitat".

Broch recorda que "apostar per potenciar la planta de Jorba vol dir apostar per l'economia circular i el reciclatge de la matèria orgànica. Un objectiu que casa perfectament amb totes les polítiques de país i europees que, en un context d'emergència climàtica, cal que siguin prioritàries".