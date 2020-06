Olesa millora la connexió de les urbanitzacions Rives Blaves i Oasis amb el centre de la població

L'Ajuntament d'Olesa inicia avui les obres d'arranjament del camí de les Pujades, que surt de darrere de l'escola Puigventós i enllaça fins a les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasi. La intervenció farà possible que Ribes Blaves i Oasi tinguin una connexió transitable fins al nucli urbà d'Olesa, que no passarà per la carretera B-120, que fins ara ha estat la via de comunicació. Les obres tenen un cost de prop de 170.000 euros i van a càrrec de l'empresa Asfaltos Barcino S.L.

L'Ajuntament està treballant des del 2016 en aquest projecte, per al qual primer es va valorar quines actuacions calia fer per habilitar el pas per aquest camí. També es va demanar, per fer-lo possible, una subvenció a la Diputació de Barcelona, que va posar a disposició de l'Ajuntament d'Olesa 45.000 euros. L'actuació es va veure molt necessària per possibilitar el millor accés de les persones que viuen a Ribes Blaves i Oasi fins al nucli urbà d'Olesa, sense haver d'utilitzar la carretera d'Olesa a Terrassa (B-120). Fins ara, l'estat del camí i els pendents pronunciats d'alguns trams fan que els veïns optin per utilitzar la B-120, que els suposa un desplaçament més llarg en temps i distància.

El projecte inclou mantenir l'actual traçat del camí, que quedarà asfaltat per possibilitar el pas de vehicles. També es suavitzaran alguns punts del traçat, que tenen un desnivell important. En total, l'amplada del camí és d'un 4,7 metres, dels quals 2,50 metres es deixaran per al trànsit de vehicles i 1 metre per als pas de vianants. A més, al llarg del recorregut del camí, d'una mica més d'1,5 km, també s'habilitaran diferents zones d'estada amb bancs.

De fet, a banda de millorar la connectivitat de Ribes Blaves i Oasi, el projecte també vol posar en valor el paisatge d'aquest part de l'entorn natural d'Olesa, segons han explicat fonts municipals.