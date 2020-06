ERC adverteix que farà seguiment per assegurar-se que es resol la situació dels treballadors de fora de la Conca

ERC ha advertit que farà "seguiment" i insistirà davant del Govern de Pedro Sánchez en la solució pels treballadors de fora de la Conca d'Òdena que no van poder anar a treballar durant el tancament perimetral. Així ho ha anunciat la diputada al Congrés dels Diputats, Carolina Telechea, que ha assegurat que malgrat que l'acord "està escrit" vetllaran perquè es resolgui com més aviat millor.

El pacte entre ERC i el Govern espanyol per allargar l'estat d'alarma inclou canvis normatius que permetran que els empleats de fora de la Conca cobrin una prestació equivalent a la que se'ls va atorgar als que viuen a la zona tancada per no haver pogut anar al seu lloc de feina.

La diputada igualadina al Congrés, Carolina Telechea, ha comparegut aquest dimecres a la capital de l'Anoia acompanyada d'altres membres de la formació a la comarca. Ha explicat que en la sessió de control d'aquest dimecres, faran "una interpel·lació al Govern i insistirem en aquesta qüestió". "Està per escrit però ha de tenir compliment immediatament", ha afegit. També ha insistit en el fet que el seu municipi ha viscut la pandèmia "amb més intensitat", raó per la qual requereix "un tracte diferencial".

Telechea ha celebrat que, amb el pacte per prorrogar l'estat d'alarma, "hem tornat a obligar al PSOE i Unidas Podemos a seure perquè creiem que és l'ecosistema més favorable per una resolució democràtica". "Així també tindrem la possibilitat de forçar-los a fer polítiques progressistes", ha afegit.



Un «greuge» pels treballadors

Per la seva part, el president d'ERC a l'Anoia, David Alquézar, ha recordat el greuge que comporta pels treballadors de fora de la Conca que encara no se'ls hagi resolt la situació. "Era imprescindible defensar els seus drets", ha assegurat. També l'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera, ha celebrat que, malgrat que l'Estat no els fes cas "en primera instància", la persistència d'ERC permeti que els damnificats finalment "quedin coberts".

Per la seva part, el portaveu d'ERC a Igualada, Enric Conill, ha aprofitat per convidar "a la resta de forces a treballar plegats" perquè "totes les administracions intentin donar un caràcter d'excepcionalitat a aquesta realitat que hem patit".