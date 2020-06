El pla director pel sòl industrial de l'Anoia serà telemàtic i neix amb la voluntat de consens històrica dels municipis

Consens, oportunitats i participació. Són els tres paraules clau per desenvolupar el futur pla director urbanístic de sòl industrial de la Conca d'Òdena. Un projecte que ara inicia el procés de participació i que té es presenta com un dels primers documents del nou urbanisme del govern català, pensat per resoldre les mancances de país en matèria d'espai per a noves empreses , i trencant amb la tradició que catalana que ha fet que cada municipi hagués de tenir el seu polígon industrial. Ara cal l'acord intermunicipal per buscar solucions que també tinguin en la seva gènesi un plantejament de país, segons que va explicar ahir en l'acte de presentació del procés participatiu i el Secretari de Territori i sostenibilitat, Agusti Serra. El procés de participació serà telemàtic i es perllongarà fins al 16 d'octubre.

El Pla Urbanístic ha modificat el seu calendari, el seu sistema de participació (de presencial a telemàtic) i la predisposició dels set ajuntaments de la Conca, que han aprofitat les setmanes de confinament per repensar el seu paper, per descobrir complicitats necessàries que acabin amb reticències històriques, i que estan disposats a treballar per al conjunt de la conca d'Òdena per un futur millor per al conjunt d'aquest territori. La Conca d'Òdena té gairebé el 90% del sòl industrial actual ocupat. Per tant, el pla arriba en un moment d'extrema necessitat, i en una de les zones que poden interessar per al conjunt del país per la seva situació respecte la xarxa viària, amb l'encreuament entre l'A2 i l'eix Diagonal.

Els alcaldes de la Conca d' Òdena han volgut posar en valor en la presentació del Procés participatiu vinculat al Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d' Òdena (PDUAECO), que ha tingut lloc aquest dimecres a l'edifici de la Teneria d'Igualada i que ha comptat amb la participació del Secretari d'Agenda Urbana i Territori, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Agustí Serra, i amb la presència de representants dels agents socioeconòmics que formen part de l'Aliança per la Conca: Unió Empresarial de l'Anoia, Delegació de la Cambra de Comerç, Fira d'Igualada, CCOO i UGT. A la presentació també hi ha participat el tècnic de la Direcció General de Participació Ciutadana Pablo Garcia, que ha explicat el funcionament que tindrà el web.

Agustí Serra ha explicat que un Pla Director Urbanístic és un instrument de govern. Una eina urbanística per desenvolupar estratègies de país reservada per a aquelles actuacions d'interès territorial supramunicipal i que es justifiquin per una especial rellevància econòmica o social.

Serra ha afegit que el PDU defineix els drets i deures dels propietaris afectats, establint diferents tipus de determinacions i pot classificar i qualificar sòl, concretant la seva ordenació detallada. També pot incorporar els projectes d'urbanització.

El PDU té com a objectiu establir un marc urbanístic per poder desenvolupar sòl a nivells supramunicipal, que és una de les novetats del pla. La Generalitat garanteix que "establirà les condicions del seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals del territori". I si cal, "el document haurà de preveure les infraestructures necessàries i establir l'ordenació detallada dels sectors".

La Conca d'Òdena, ha recordat, "té una posició privilegiada, de centralitat respecte les infraestructures i els ports de Tarragona i Barcelona". A més, a diferència d'altres indrets on gran part dels polígons industrials previstos no s'han desenvolupat, "la tradició industrial de la Conca d'Òdena fa que el 88% de sòl industrial ja s'hagi desenvolupat i, per tant, aquí sí que manca sòl" per a activitat econòmica, ha ressaltat. És per això que "queda justificat desenvolupar un projecte com el que avui presentem", ha volgut assegurar el secretari.

Tret d'inici a l'elaboració del Pls director urbanístic

El procés de participació es volia haver començat de manera presencial el passat mes de març, però va quedar suspès per les mesures de confinament decretades per combatre la pandèmia de la COVID-19. Així, s'ha adaptat la seva estructura per dur-lo a terme íntegrament de manera telemàtica, de tal manera que tant la ciutadania interessada com les entitats i ajuntaments puguin fer les seves aportacions respectant alhora les directrius sanitàries. Serra ha emfasitzat que "amb el PDU sortim amb un paper en blanc" atès que el procés participatiu "és l'inici de la seva elaboració".

Tot el procés participatiu serà telemàtic i es vehicularà a través del web participa.gencat.cat, accessible des d'ordinadors, tauletes i mòbils. Per accedir als diferents canals i fer propostes només cal registrar-se. El procés es dividirà en diferents canals. Per una banda, la Conferències d'experts del territori (juliol): Webinars amb experts que aportaran la seva visió sobre diversos aspectes relacionats amb el PDU per facilitar la opinió informada dels participants en el procés. Es podran plantejar preguntes amb antelació a cada sessió perquè siguin respostes durant les conferències i també s'admetran preguntes en directe.

N'hi haurà un altre per a la recollida de propostes (juliol-octubre). Durant aquest temps, es proposaran diversos eixos de debats perquè la ciutadania interessada pugui fer arribar les seves propostes per a cadascun d'ells

Un terceer grup serà per al debat ciutadà, el setembre de2020, amb dues sessions de debat centrades en la ubicació al territori de les activitats econòmiques.

Un cop finalitzat tot el procés de participació, el Departament de TES i la Mancomunitat faran públic el resum de les aportacions al mateix portal.

Marc Castells, alcalde d'Igualada i president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), ha assenyalat que "l'esperit que ens ha mogut a tots els que avui estem aquí el resumeix la paraula consens, es concreta en el concepte d'oportunitat i s'enforteix i es vehicula amb el principi de la participació". Aquest missatge ha estat també l'eix central de les intervencions dels alcaldes i alcaldesses de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Jorba, la Pobla de Claramunt i Castellolí. També els cinc representants de l'àmbit socioeconòmic han destacat la força de la unitat, insistint en aquesta volunta malgrat la diferència política (7 municipis i 5 formacions diferents governant) i la voluntat de tirar endavant aquest instrument estratègic per al progrés i la generació de llocs de treball a la Conca d'Òdena.