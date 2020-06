Buff convoca la segona edifició dels ajuts a l'esport amateur i de base de la Conca d'Òdena

La marca d'accessoris per a coll i cap BUFF® anuncia una nova edició del Programa d'Ajuts Esportius BUFF® per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes. Aquesta segona convocatòria prioritza, com la de l'any passat, el nombre d'esportistes federats en edat de 6 a 12 anys així com el número d'esportistes federades femenines majors de 12 anys. I l'import serà de 25.000 euros que es reparteixen en funció del nombre de sol·licituds presentades i la puntuació que cadascuna de les entitats aprovades obtingui.

L'empresa igualadina considera que la primera edició va ser un èxit, ja que més de 1.900 esportistes de 24 entitats locals diferents van poder beneficiar-se dels ajuts.

Aquest projecte forma part del programa de responsabilitat social corporativa DO MORE NOW de BUFF® i arriba en un moment en què, després de més de tres mesos aïllada,aquesta zona de Catalunya comença a reprendre la seva activitat i a refer-se de l'impacte de la COVID-19. La arca amb seu a Igualada, una de les ciutats de la Conca D'Òdena més afectades pel virus, reforça així el seu compromís amb la societat i entorn més

directe i llança de nou aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva local, en especial l'esport base i femení, i fomentar l'aprenentatge i la difusió dels valors esportius i educatius.

Almudena Cara, People Manager de BUFF® ha comentat "la primera convocatòria del programa d'Ajuts Esportius va tenir molt bona acollida i més de 1.900 esportistes se'n van poder beneficiar", i ha afegir que "aquest any, i en unes circumstàncies excepcionals com les que estem vivint, veiem encara més necessari posar el nostre granet de sorra i promoure la pràctica esportiva, col·laborant estretament amb les entitats de la Conca d'Òdena, una de les zones més afectades per la crisi del coronavirus. Confiem en què aquesta segona convocatòria tingui tant o més èxit que l'anterior".

Totes les entitats interessades a participar en aquest programa poden consultar les bases del programa en el següent enllaç ttps://www.buff.com/es_es/ajuts-iconvocatories i enviar la seva sol·licitud, en cas de complir amb els diferents requisits, fins al dia 30 de juny.