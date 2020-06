Troben mort un veí de la Llacuna a qui es buscava des de dissabte

Un home de 68 anys i veí de la Llacuna a qui es buscava des de dissabte ha aparegut mort aquest dijous als afores d'una urbanització de Montmell, al Baix Penedès, on, segons els Mossos, va patir una sortida de via quan circulava amb el seu vehicle per un camí rural.

La víctima respon a les sigles A.C.M. El seu cos ha estat trobat a l'interior del cotxe, que es va precipitar per un barranc. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa poc abans de les 3 de la tarda i s'hi han desplaçat quatre patrulles de la policia catalana, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.