La Covid-19 fa que el nou pla urbanístic de l'Anoia estreni la consulta telemàtica

Consens, oportunitats i participació. Són les tres paraules clau per desenvolupar el futur pla director urbanístic de sòl industrial de la Conca d'Òdena. Un projecte que la Covid-19 ha fet especial. Primer, perquè inicia un procés de consulta que per primera vegada es farà de manera exclusivament telemàtica. I, en segon lloc, perquè la pandèmia ha creat en els 7 municipis de la Conca d'Òdena un esperit d'unitat en la defensa del territori i les seves oportunitats que és nou i aparca les velles batalles pel territori. En tot cas, la dada més significativa: la Conca d'Òdena té gairebé el 90% del sòl industrial classificat, ocupat. Al rovell de l'ou de l'Anoia li cal nou sòl.

Ahir es va presentar a la Teneria el procés de participació que es farà per via telemàtica exclusivament a causa de la Covid-19. S'havia d'iniciar el mes de març presencialment, però la pandèmia ha alterat el procés.

El secretari de Territori i Sostenibilitat, Agustí Serra, va explicar ahir en la presentació «aquest inèdit procés que el pla arriba en un moment d'extrema necessitat, i en una de les zones que poden interessar per al conjunt del país per la seva situació respecte a la xarxa viària, amb l'encreuament entre l'A2 i l'eix Diagonal.

Els alcaldes de la Conca d' Òdena presents ahir a l'acte, els representants de les entitats econòmiques i industrials i els sindicats van destacar aquest esperit d'unitat i la necessitat de tenir un document que estableixi les pautes de creixement.

Agustí Serra va explicar que un Pla Director Urbanístic és un instrument de govern. Una eina urbanística per desenvolupar estratègies de país reservada per a aquelles actuacions d'interès territorial supramunicipal i que es justifiquin per una especial rellevància econòmica o social.

Serra va afegir que defineix els drets i deures dels propietaris afectats, establint diferents tipus de determinacions i pot classificar i qualificar sòl, concretant la seva ordenació detallada. També pot incorporar els projectes d'urbanització.

També va recordar la posició estratègica de la Conca d'Òdena. «Té una posició privilegiada, de centralitat respecte a les infraestructures i els ports de Tarragona i Barcelona». A més, a diferència d'altres indrets on gran part dels polígons industrials previstos no s'han desenvolupat, «la tradició industrial de la Conca d'Òdena fa que el sòl industrial ja s'hagi desenvolupat i, per tant, aquí sí que manca sòl» per a activitat econòmica. És per això que «queda justificat desenvolupar un projecte com aquest», segons Serra.