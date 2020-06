Calaf activa 30.000 euros de suport a botiguers i autònoms

L'Ajuntament de Calaf té a punt un pla de suport a empreses, autònoms i comerços que s'han vist afectats econòmicament arran de la pandèmia de la Covid-19. El termini per presentar sol·licituds quedarà obert el proper mes de juliol. Aquest pla de suport al comerç i la indústria local té en aquests moments una dotació aprovada per ple de 30.000 euros.

El govern de Calaf que lidera el republicà Jordi Badia (Junts per Calaf) considera que «davant la situació extraordinària provocada per la pandèmia de la Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma molts comerços, empreses i autònoms van haver d'aturar la seva activitat professional, que afecta de manera significativa la seva econòmica i provoca situacions de vulnerabilitat». L'Ajuntament de Calaf «considera necessari destinar recursos econòmics del pressupost municipal a ajudar al teixit productiu i comercial». Per al polítics calafins, es tracta de sectors molt importants per al futur de la vila.

Al web municipal hi ha penjades les bases i els criteris per poder accedir a les ajudes. El ple de 25 de maig es va aprovar la modificació de crèdit necessària per disposar d'una partida de 30.000 euros per a aquest propòsit i posteriorment, també s'han aprovat les bases per establir els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que s'atorgaran a través de l'Àrea de Promoció Econòmica.