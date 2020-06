L'Ajutnament d'Olesa considera que les xifres de la preinscripció justifiquen que es mantinguin 12 grups de P3 el curs 2020-2021

L'Ajutntament d'Olesa de Montserrat considera que les xifres de la preinscripció justifiquen que es mantinguin els 12 grups de P3 el curs 2020-2021. Com ja va passar l'any passat, una de les aules de P3, una de l'escola Sant Bernat, està amençada de desaparèixer si la preinscripció són insuficients.

Per al curs 2020-2021, el departament d'Ensenyament de la Generalitat va decidir que, atenent al padró municipal i a la demanda de places que es preveia, calia suprimir un grup de P3. Per aquesta raó, en comptes dels 12 grups de P3 actuals, es van ofertar 11 grups a Olesa a l'inici del període de preinscripció, suprimint a priori un grup a l'escola Sant Bernat. Dels 220 nens i nenes censats, però, s'ha passat a 235 preinscripcions realitzades. D'aquestes, 130 han estat a l'escola pública i 105 a la concertada. A més, hi ha encara una quinzena de nens i nenes que no han formalitzat la preinscripció per diferents raons, uns casos que s'estan gestionant des de la regidoria d'Ensenyament.

Per aquesta raó, i encara sense saber quina serà l'organització del proper curs, la regidoria d'Ensenyament d'Olesa considera que "les xifres ens porten a ser optimistes, ja que creiem que justifiquen que finalment es mantinguin el 12 grups de P3".

La regidora d'Educació, Lourdes Vallès, ha remarcat que aquest "és un any diferent i excepcional, els tràmits segueixen el seu curs però amb més o menys un mes de retard sobre les dates habituals, ja que hi ha hagut l'aturada per la Covid-19, però abans del 22 de juny ja ens faran saber si ens donen un grup més, tal i com hem demanat des de l'ajuntament, la Plataforma Olesa es Mou i les AFA's". La regidora hi ha afegit que, segons converses amb els Serveis Territorials d'Ensenyament, "s'està treballant perquè la conselleria d'Educació ens autoritzi aquest grup, que ens permetrà conservar els grups que teníem l'any passat i no perdre'n cap".

Llars d'infants amb menys demanda per al proper curs

Pel que fa a les llars d'infants, Lourdes Vallès ha detallat que la preinscripció per al proper curs "ha estat més baixa que l'habitual, però hem d'entendre que ha estat una preinscripció des de la por i la incertesa, en plena fase de desescalada". En total, s'han presentat 23 sol·licituds a les llars municipals i 19 a les privades subvencionades.

Precisament, aquest dijous s'ha fet el sorteig del número de desempat per a les preinscripcions de llars d'infants del curs 2020-2021. El número resultant del sorteig, fet des del saló de sessions de l'ajuntament i emès a través d'un Facebook Live de l'Ajuntament, ha estat el 19.

De moment, els infants de 0-1 no es podran matricular, i tampoc poden fer ús del servei de la llar en període de reobertura ara al juny, per una qüestió de prudència davant la covid19. De cara a l'obertura de les llars aquest proper dilluns, hi ha hagut un total de 13 famílies que han manifestat la necessitat de fer ús del servei d'acollida, totes de la Taitom. Per tant, s'ha decidit que només obrirà La Taitom. S'ha establert un pla d'obertura, que es pot consultar a la pàgina web de la mateixa llar. Entre d'altres, les famílies s'han de responsabilitzar que n o portaran els infants amb febre o qualsevol altra patologia.

Per preparar l'obertura de les llars, s'ha procedit a la seva desinfecció i neteja i, segons ha detallat Lourdes Vallès, "s'ha format i preparat a les educadores per a poder gestionar a tres nivells la complexitat de la situació, emocional, físic i mental, mantenint en tot moment les mesures de seguretat i salut que diu la normativa".

La Generalitat haurà de pagar les aportacions pendents per les escoles bressol

D'altra banda, la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa s'ha mostrat satisfeta pel fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi declarat fa uns dies com a ferma la sentència de fa dos anys i mig que obliga la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis, entre els quals Olesa de Montserrat. En aquesta primera sentència, del 20 de desembre del 2017, es reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumnes pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Un cop rebutjat el recurs que va presentar la Generalitat, ara el TSJC declara ferma la sentència.

En el cas d'Olesa, ha destacat la regidora, aquesta sentència suposa que l'Ajuntament ha de percebre prop de 500.000 euros que va deixar d'ingressar de la Generalitat pels cursos esmentats. Segons Lourdes Vallès, "a l'Ajuntament d'Olesa no li va agradar haver d'arribar als tribunals per reclamar els diners als quals s'havia compromès la Generalitat a aportar en concepte de finançament de les llars d'infants, però no ens va quedar més remei. I ara la justícia ens ha tornat a donar la raó".