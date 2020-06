Olesa obre totes les escoles dilluns en el primer dia de situar-se en la fase 2

Olesa de Montserrat entra a la Fase 2 de la desescalada el proper dilluns i obriran tots els centres educatius. En el cas de les escoles bressols municipals, obrirà portes la llar d'infants Taitom, on es concentraran els infants de les famílies que havien manifestat la seva necessitat de fer ús del servei. Pel que fa als centres educatius públics i concertats de primària i secundària del municipi, tots tenen l'operatiu preparat per obrir portes seguint els protocols establerts.

La regidora d'ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa, Lourdes Vallès, ha destacat la bona coordinació entre tots els centres olesans, fet que ha permès compartir un pla d'obertura en comú. S'han generat unes pautes generals que se seguiran en tots els casos, si bé amb requisits concrets que pugui tenir cada centre degut a les seves característiques particulars. El pla d'obertura que es pot consultar a la pàgina web de cadascun dels centres educatius olesans.

Lourdes Vallès, ha recordat que es tracta d'una reobertura de centres que, més que acadèmica, serà d'acompanyament emocional, alhora que permetrà fer "una mena de comiat". En el cas dels alumnes de segon de batxillerat, les sessions presencials permetran resoldre dubtes de cara a les proves d'accés a la universitat. A hores d'ara, són poques les famílies interessades en què els seus fills i filles retornin al centre escolar aquest curs.

Els centres vetllaran, segons han explicat fonts municipals, per les mesures de seguretat previstes i la prevenció de riscos, però "els alumnes també hauran de col·laborar portant mascareta i lliurant un document autoresponsable que justifiqui que no tenen febre, símptomes i que no mantenen contacte amb cap afectat per coronavirus".

Vallès remarca que la situació segueix sent excepcional i que, davant la incertesa i la por de les famílies, "és comprensible que l'alumnat es quedi a casa", si bé creu també que "en funció de com evolucionin les fases i les restriccions, la presència a les aules pot anar augmentant". Segons la regidora, "l'Ajuntament està i estarà en contacte amb tots els centres educatius per conèixer la seves situació i necessitats".

A més de llars, centres de primària i de secundària, també obrirà portes el Centre de formació de persones adultes Mare de Déu de Montserrat, només per als cursos finalitzadors: G2, Anglès 3 i preparació per a les provés d'accés a grau superior. L'alumnat haurà de demanar hora al seu tutor. Precisament, l'Escola d'Adults iniciarà el procés de preinscripció el prop 15 de juny, i fins el 29 de maig.