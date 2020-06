Troben mort al seu cotxe un veí de la Llacuna a qui es buscava des de dissabte

Un home de 68 anys i veí de la Llacuna a qui es buscava des de dissabte passat va aparèixer mort ahir a l'interior del seu cotxe als afores d'una urbanització de Montmell, a la comarca del Baix Penedès, on, segons els Mossos, va patir una sortida de via quan circulava amb el seu vehicle per un camí rural.

La víctima respon a les inicials A.C.M. El seu cos va ser trobat a l'interior del cotxe, que es va precipitar per un barranc. Els Mossos van rebre l'avís de la troballa poc abans de les 3 de la tarda i s'hi van desplaçar quatre patrulles de la policia catalana, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.